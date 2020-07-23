ЗМІ назвали ім'я чоловіка, який захопив заручника в Полтаві: його вже судили за наркотики

Імовірно, чоловіка, який захопив заручника в Полтаві, звуть Скрипник Роман Миколайович.

Про це повідомив журналіст Андрій Павловський на своєму телеґрам-каналі Pavlovsky News.

"Він 1988 року народження. Раніше був засуджений за зберігання та збут наркотиків. Також брав участь в АТО", – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, полтавські поліцейські "відпрацьовували наркоманів-викрадачів". Місцеві правоохоронці розповіли, що новоявлений терорист спочатку взяв у заручники оперуповноваженого.

"Служба (розвідники – Ред.) дали інформацію, що людина, яка їх цікавить, перебуває в певному місці. Опера разом зі спецназівцями виїхали на адресу. І під час затримання, чоловік сказав: "У мене граната!" Чека була зірвана, правоохоронці відскочили від нього . Але одного з оперів злочинець потягнув за собою в поліцейський автомобіль", – повідомило джерело.

У поліції підтвердили, що чоловік – особа з судимостями, і основна його вимога зараз – не садити знову за ґрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві в ході спецоперації із затримання зловмисника, який викрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв в заручники двох співробітників поліції.

Пізніше чоловіка, який погрожував співробітникам поліції гранатою, відпустили з одним із заручників – начальником карного розшуку в Полтавській області Віталієм Шияном.