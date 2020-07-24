ЗМІ назвали імена терористів, причетних до страти людей на Донбасі в 2014 році

Журналісти встановили особи семи з дев'яти чоловіків, які служили в так званих "військових трибуналах" в Слов'янську на Донбасі, і в 2014 році засуджували українців до страти.

Про це розповідає "Радіо Свобода" у своєму розслідуванні. Так, навесні і влітку 2014 року, коли Слов'янськ був захоплений проросійськими збройними формуваннями, долю окремих людей вирішували на імпровізованих "військово-польових трибуналах".

Незаконний суд створив полковник ФСБ РФ у відставці, польовий командир "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Він взяв за основу свого "трибуналу" закон часів Другої світової війни, пише видання.

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 року, на який посилався Гіркін, передбачав смертну кару. Україна скасувала її у 2000 році, в Росії на неї з 1996 року діє мораторій. До смертної кари засуджували за злочини, які Гіркін називав "тяжкими", при цьому під ними розумілися як дрібна крадіжка, так і вбивство.

Видання пише, що за такими "законами" бойовики розстріляли трьох місцевих жителів Дмитра Славова, Миколу Лук'янова і Олексія Пічко. Щонайменше ще троє осіб, не зазначених в знайдених документах, були, ймовірно, страчені за наказом Гіркіна, а не за рішенням "трибуналу".

На підставі документів, знайдених в кабінеті Гіркіна в будівлі СБУ в Слов'янську, розслідувань за відкритими джерелами і бесід з десятками передбачуваних жертв тортур, а також зі свідками і родичами загиблих, журналісти "Радіо Свобода" встановили особи сімох з дев'яти учасників "військово-польових трибуналів":

Ігор Гіркін,

Віктор Аносов,

В'ячеслав Апраксімов,

Михайло Ніколаєв,

Юрій Володимирович (прізвище невідоме) з позивним "Адвокат",

Олександр Зюбанов,

Сергій Трифонов,

Павло Воловий,

Сергій Здрилюк,

людина з позивним "Берія".

Крім того, журналісти виявили, що один із соратників Гіркіна – Віктор Аносов пов'язаний з Владиславом Сурковим, який під час страт був одним з найближчих помічників президента Росії Володимира Путіна і архітектором політики Кремля в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону зізнався в причетності до вбивства в квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковська і Юрія Поправко.