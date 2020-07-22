ЗМІ назвали імена членів злочинної банди луцького терориста. Фото

Максим Кривош, який вчинив теракт із захопленням автобуса з людьми у Луцьку, у минулому був главою організованої злочинної групи, до якої входило ще п’ятеро осіб.

Відповідна інформація міститься у матеріалах кримінальної справи, заведеній на терориста ще в 2001 році. Про це пишуть "Волинські новини", публікуючи фото його тодішніх спільників.

Зазначається, що двоє серед членів ОЗГ, організатором якої був Кривош, – волиняни, інші троє – уродженці Львова, Закарпатської та Вінницької областей.

Зокрема, до злочинної банди входили:

Едуард Кревський (Ільку) – 1977 р. н., уродженець села Масово Виноградівського району Закарпатської області. Мешкав у Буянах Луцького району, також тимчасово проживав у Луцьку на вулиці Саперів і Тарасовій.

Віталій Смолій – 1975 р. н., уродженець села Кінашів Тульчинського району Вінниччини. Підкреслюється, що він був прописаний у Луцьку на Бульварі Дружби Народів, однак фактично жив на вулиці Грушевського. Крім того, був судимий за ч. 3 ст. 142 ККУ – отримав 7 років позбавлення волі у ВТК у 1995 році.

Члени банди Кривоша: Кревський, Смолій, Іванюк і Бугай

Богдан Іванюк – 1977 р. н., лучанин. На момент скоєння злочину був прописаний у Луцьку на проспекті Соборності, але проживав на проспекті Волі. Раніше судимий не був, але проти нього уже було порушено справу за статтею 186 ККУ (грабіж), що перебувала в провадженні слідчого СУ УБОЗ.

Юрій Бугай – 1955 р. н., уродженець села Машів Любомльського району. Працював директором МП "Полцемент". На момент заведення справи в 2001-му мешкав у Луцьку на проспекті Соборності.

Василь Чорненький – 1979 р. н., уродженець і мешканець Львова, був прописаний на вулиці Вигоди у місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, луцький терорист Максим Кривош – уродженець Оренбурзької області Росії, але офіційним місцем його проживання є місто Дубно Рівненської області. Чоловік відсидів декілька термінів у місцях позбавлення волі, розповів заступник глави МВС Антон Геращенко.