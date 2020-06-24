ЗМІ назвали джерело радіаційного забруднення продуктів в Україні

Через неконтрольоване вивезення радіоактивного лісу з Чорнобильської зони українці ризикують не тільки купити забруднені дрова для опалення своїх осель узимку, але і отримати наднормову дозу небезпечних речовин з продуктами. Однак численні екологічні громадські організації ніяк не реагують на небезпеку для здоров’я населення України.

Про зв’язок між вирубкою лісу під Чорнобилем та радіоактивним забрудненням овочів та зерна в українських магазинах йдеться у сюжеті-розслідуванні журналістів програми "Гроші" на 1+1.

За даними авторів сюжету, забруднений ліс з зони відчуження розвозиться по всій країні – і використовується для виготовлення меблів, вікон та дверей і навіть у якості дрів для опалення. При цьому, за словами депутата Іванківської селищної ради Сергія Грищенка, після спалення чорнобильська деревина стає набагато небезпечніша з точки зору впливу на здоров’я людини.

"Якщо цей (виготовлений з вивезеної з зони відчуження деревини – Ред.) стіл спалить, то вся радіація із цього стола сконцентрується, сконцентрується в золі, і от зола стане низько активними радіоактивними відходами", - стверджує Грищенко.

При цьому, як припустили журналісти, у якості пального використовується левова частка вивезеного з Чорнобильської зони лісу.

"Виробництво щепи та паливних палетів тут, як і пилорами, на кожному кроці. Робота кипить. Вивозять цілими фурами. Тож, коли запасатиметесь паливом на зиму, поцікавтеся його походженням, щоб ваша грубка чи котел світилися тільки від полум'я, а не від радіації. Адже спалюючи такі дрова, ви будете труїти і себе, і оточуючих", - запевнив автор сюжету.

Саме з цим вчені пов’язують підвищений рівень гомоцистеїну у дітей з прилеглих до зони відчуження районів.

" Реєстрували у квітні рівень гомоцистеїну і в грудні у одних і тих же дітей. 75% дітей мали різко підвищений рівень гомоцистеїну саме з території Поліського району - Поліського, Іванківського, прилягаючого до зони. Ось вам доказ того, як впливає екологічне середовище на обмін речовин і майбутнє того, що ми спостерігаємо", - цитують у сюжеті доповідь експерта з радіаційної медицини, професора Юрія Бандажевського, зроблену ним ще у 2016 році.

За даними вчених, таке перевищення провокує серйозні пошкодження кровоносної системи, небезпечні ураження мозку чи виникнення хвороби Альцгеймера. Однак, стверджує кореспондент, доповідь професора Бандажевського ніяк не змінила ситуацію: на Іванківській теплоелектростанції, як і 4 роки тому, продовжують спалювати радіоактивну деревину. Про це "Грошам" розповіли місцеві депутати.

"Дрова паливні, цезію 50 бекерелів в кілограмі, стронцію - 45 бекерелів в кілограмі", - заявив журналістам Грищенко, демонструючи документи на доказ своїх слів.

"При зольності деревини для розрахунків беруть 1%. Це говорить про те, що якщо ви взяли тут, наприклад, у вас 50 бекерелів на кілограм, то в золі відповідно буде 5000 бекерелів на кілограм активність. Відповідно, якщо вся ця радіація збереться в один кілограм золи, то активність буде помножена на 100, буде 5000 бекерелів. Сумарно 10 тисяч", - розповідає депутат.

За словами кореспондента, такі показники характерні для радіоактивних відходів, які за законом мають утилізувати за спеціальною дороговартісною процедурою. Натомість заражену золу згрібають у фури – і розвозять по Україні для удобрення полів. Небезпечне "добриво" аграріїв приваблює низькою ціною.

"Ця зола згрібається, перевантажується на великі фури і відвозиться на поля України", - стверджує депутат Іванківської селищної ради Олег Денисенко.

"Купують радіоактивний попіл в особливо великих об'ємах, це сотні тисяч тонн саме великі агрофірми", - підтримує колегу Грищенко.

Саме так, стверджується в сюжеті, забруднюються зерно, овочі та ягоди, які вирощуються на полях в Україні і які може купити будь-хто в нашій державі.

"Людина, яка приходить на базар, вона купує картоплю, яка вирощена на цій золі, вона не розуміє, яка в неї активність цієї картоплі, і вона ніколи не поміряє", - стверджує Денисенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Активістів переважної більшості екологічних громадських організацій ці проблеми цікавлять менше, ніж, приміром, пожежі в Австралії.

Особливо дивно виглядає повне ігнорування екоактивістами масштабних пожеж та вирубки лісу у Чорнобильській зоні. Втім, як встановили журналісти 24 каналу, така позиція може бути цілком логічною, якщо взяти до уваги появу в Україні нової професії – "активіст за викликом". Згідно результатів розслідування, екологічна тематика все частіше використовується виключно як спосіб заробітку, політичного піару чи нейтралізації бізнес-конкурентів.