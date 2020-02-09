ЗМІ дізналися подробиці стрілянини на Закарпатті

Стрілянина в Мукачевому, в ході якої постраждав бізнесмен Артур Пашкуляк, сталася на тлі розборок між місцевими кланами.
Про зв'язки в кримінальних колах виданню "Страна" розповіли інформовані джерела, уточнивши, що серед затриманих за підозрою в причетності є авторитет Євген Дребітко на прізвисько Білий.
Уточнюється, що Пашкуляк воює з Білим, якого також називають "наглядачем", ще з літа. А позашляховик "Лексус", з якого стріляли, належить саме Дребітку.
Стрілянина в Мукачевому - затримання
поліція
"Братва Дребітка десь півроку тому побила брата дружини Артура. Природно, Артур з хлопцями їх спіймали у спортзалі та побили жорстоко. Артур і Білий, як кажуть, їздили до Києва до злодіїв. І злодії нібито навіть змістили Євгена з позиції "наглядача", і ситуація на час заспокоїлася", – розповіло джерело.
Затримання після перестрілки в Мукачевому
Згідно з однією з версій, перестрілка є результатом переділу між місцевими кланами за контроль над потоками контрабанди та наркотрафіком. Також є думка, що затримання банди Білого нібито стало "договорняком" з поліцією.
За третьою версією, львівський кримінальний авторитет Полікарп нібито виділив Білому підкріплення для битви з людьми Пашкуляка, хоча це спростовується іншими джерелами.
Також існує інформація, що підгрунтя конфлікту криється в переділі сфер впливу на Закарпатті між поліцейськими і злодіями.
"Дребітка було поставлено злодієм в законі Тижнем (Андрій Недзельський, який, як вважається, курирує криміналітет Західної та Центральної України). А Пашкуляк взаємодіяв з МВС активно. Тобто корінь протистояння звідти йде", – стверджує джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліція поінформувала, що під час стрілянини постраждали 24-річний та 40-річний жителі Мукачевого. Вони перебувають у медустановах. Один із них у реанімації, його стан важкий.
Активіст Сергій Самиляк із Мукачевого заявив, що в місті фактично криміногенна катастрофа.
Джерела OBOZREVATEL розповіли ексклюзивні подробиці злочину і повідомили, що на тлі стрілянини депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.
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