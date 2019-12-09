Змели за 15 хвилин: з'явилися фото з фуршету журналістів у Парижі

У мережі показали фото фуршету, який запропонували журналістам на "нормандському саміті" в Парижі.
Як видно на фото, на стіл поставили м'ясну нарізку, салати, сири і різну випічку. Частування журналісти "змели" за 15 хвилин.
Фуршет на "нормандському саміті"
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Фуршет на "нормандському саміті"
OBOZREVATEL
Фуршет на "нормандському саміті"
OBOZREVATEL
Фуршет на "нормандському саміті"
https://t.me/pavlovskynews
Фуршет на "нормандському саміті"
https://t.me/pavlovskynews
Фуршет на "нормандському саміті"
https://t.me/pavlovskynews
Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін почали двосторонні переговори.
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