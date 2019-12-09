Змели за 15 хвилин: з'явилися фото з фуршету журналістів у Парижі

У мережі показали фото фуршету, який запропонували журналістам на "нормандському саміті" в Парижі.

Як видно на фото, на стіл поставили м'ясну нарізку, салати, сири і різну випічку. Частування журналісти "змели" за 15 хвилин.

Фуршет на "нормандському саміті" https://t.me/pavlovskynews

Фуршет на "нормандському саміті" OBOZREVATEL

Фуршет на "нормандському саміті" OBOZREVATEL

Фуршет на "нормандському саміті" https://t.me/pavlovskynews

Фуршет на "нормандському саміті" https://t.me/pavlovskynews

Фуршет на "нормандському саміті" https://t.me/pavlovskynews

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін почали двосторонні переговори.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!