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9 грудня • оновлено в 22:24
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Змели за 15 хвилин: з'явилися фото з фуршету журналістів у Парижі

3.8т
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У мережі показали фото фуршету, який запропонували журналістам на "нормандському саміті" в Парижі.

Як видно на фото, на стіл поставили м'ясну нарізку, салати, сири і різну випічку. Частування журналісти "змели" за 15 хвилин.

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Фуршет на "нормандському саміті"

Фуршет на "нормандському саміті"

https://t.me/pavlovskynews

Фуршет на "нормандському саміті"

Фуршет на "нормандському саміті"

OBOZREVATEL

Фуршет на "нормандському саміті"

Фуршет на "нормандському саміті"

OBOZREVATEL

Фуршет на "нормандському саміті"

Фуршет на "нормандському саміті"

https://t.me/pavlovskynews

Фуршет на "нормандському саміті"

Фуршет на "нормандському саміті"

https://t.me/pavlovskynews

Фуршет на "нормандському саміті"

Фуршет на "нормандському саміті"

https://t.me/pavlovskynews

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін почали двосторонні переговори.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
нормандський формат
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Это еще раз подчеркивает сущность журналюг...
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Гоша Злой
Гоша Злой
Glovo заказали бы)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так украинские сми за этим и приехали))))) Другим то досталось что нибудь?
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van Dijk Max
van Dijk Max
Захаров Дмитрий, как малявил обоз уринских было значительное большинство
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