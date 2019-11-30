Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Злякалися помсти України? З'явилися несподівані новини з Донбасу

25.8т
Читати матеріал російською

У суботу, 30 листопада, російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр ООС, відзначаючи, що втрат в результаті обстрілу у ЗСУ не було.

"Обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки", – сказано в повідомленні.

Новини
ЗСУ показали, як топитимуть кораблі ворога: видовищні фото
Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, 29 листопада в результаті обстрілів російських окупантів загинув один боєць ЗСУ.

А за період з 22 по 28 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї, поранення отримали троє бійців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
30
80
Смішно
21
Цікаво
9
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Добра новина
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй ))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Камоцкий Владимир, поц, когда пойдёшь "вызволять" Донецк?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Штуцер Лёва, а при чем тут Парлубий? Проснись, опохмелись боярой и пой - я лох, мне 42 года...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украину все боятся) Ей бы ещё пару пулеметов и вообще спасу бы не было)
Показать комментарий полностью
Ответить
17
3
2 из 9 ответов | показать все
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мир Миру, << потенційного радіаційного забруднення до бісу, вистачить і сусідам >> ----- Так это дано известно, что настоящий хoxол готов сам в гoвне утонуть, лишь бы на соседей хоть чуть-чуть брызнуло.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Захаров Дмитрий, зато у неё есть несколько унитазоносных катерков!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги