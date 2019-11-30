Злякалися помсти України? З'явилися несподівані новини з Донбасу

У суботу, 30 листопада, російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це в Facebook повідомляє прес-центр ООС, відзначаючи, що втрат в результаті обстрілу у ЗСУ не було.
"Обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки", – сказано в повідомленні.
Карта ООС
Міноборони
Як писав OBOZREVATEL, 29 листопада в результаті обстрілів російських окупантів загинув один боєць ЗСУ.
А за період з 22 по 28 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї, поранення отримали троє бійців.
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