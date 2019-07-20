Злякалися одеських курсантів: у "ДНР" забили на сполох через ЗСУ

Терористи "Донецької народної республіки" видали новий фейк про Операцію Об'єднаних сил на Донбасі.

Так, представник "управління народної міліції ДНР" Руслан Баклан (Данило Безсонов) заявив, що в зону ООС прибули курсанти Одеської військової академії, які нібито збираються обстрілювати цивільні об'єкти "республіки".

Відповідним відео на своїй сторінці у Facebook поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Ілюстрація. Терорист "ДНР" Інформатор

"Баклан вчергове бояри з гуманітарки перед пресухою лупанув", – пожартував український військовий.

Відзначимо, терорист, посилаючись на дані розвідки, стверджує, що курсанти нібито будуть проходити на Донбасі стажування. За його словами, вони приїхали в зону ООС 15 липня.

"Стажерів розподілили по штабам 36, 25, 24, 53, 39-ї бригад для подальшої відправки в артилерійські підрозділи", – заявив Баклан.

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу".

Так, космонавт і герой РФ Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком бачила, як рвалися бомби та снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.

Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Пікузи Донецької області.

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