Злякалися одеських курсантів: у "ДНР" забили на сполох через ЗСУ

Терористи "Донецької народної республіки" видали новий фейк про Операцію Об'єднаних сил на Донбасі.
Так, представник "управління народної міліції ДНР" Руслан Баклан (Данило Безсонов) заявив, що в зону ООС прибули курсанти Одеської військової академії, які нібито збираються обстрілювати цивільні об'єкти "республіки".
Відповідним відео на своїй сторінці у Facebook поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Ілюстрація. Терорист "ДНР"
Інформатор
"Баклан вчергове бояри з гуманітарки перед пресухою лупанув", – пожартував український військовий.
Відзначимо, терорист, посилаючись на дані розвідки, стверджує, що курсанти нібито будуть проходити на Донбасі стажування. За його словами, вони приїхали в зону ООС 15 липня.
"Стажерів розподілили по штабам 36, 25, 24, 53, 39-ї бригад для подальшої відправки в артилерійські підрозділи", – заявив Баклан.
Коментарі до відео
Скріншот
Коментарі до відео
Скріншот
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу".
Так, космонавт і герой РФ Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком бачила, як рвалися бомби та снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.
Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Пікузи Донецької області.
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