"Зловісне пекло": екс-регіонал в ефірі КремльТВ принизив Україну

Колишній депутат Верховної ради від Партії регіонів Олексій Журавко заявив, що Україна нібито порушує всі норми міжнародного права і назвав нашу країну "зловісним пеклом".

Такі заяви пролунали в ефірі пропагандистського ток-шоу "Особлива стаття", передає "Зірка".

"Я свідомо йду на це. Досить мовчати - це раз. Треба говорити правду. Сьогодні Україна перетворюється у зловісне пекло. Сьогодні Україна порушує всі норми..." - стверджує він, не оперуючи при цьому ніякими аргументами.

Олексій Журавко Скріншот з відео

При цьому Журавко також без доказів почав звинувачувати українську владу у катастрофі малайзійського Boeing на Донбасі.

Мало того, екс-регіонал договорився до того, що без будь-яких підстав звинуватив президента України в тому, що той нібито особисто віддав наказ.

Правда, при цьому Журавко не врахував той момент, що Петро Порошенко очолив країну 7 червня, а Boeing збили 17 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РФ Володимир Путін визнав, що в зоні проведення ООС на Донбасі терористи "Л/ДНР" використовують російську зброю.