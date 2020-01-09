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9 січня • оновлено в 10:14
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Зловила за ноги, але полетіла з нею: з'явилися деталі трагедії з підлітками в Луцьку

1.1т
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Дві 15-річні дівчини (двоюрідні сестри), які випали з вікна багатоповерхового будинку в Луцьку, зробили це випадково.

Як розповіли в місцевій поліції, вони вийшли на балкон, після чого одна з дівчат, жартуючи, почала нахилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати.

"Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралася і випала слідом за нею. У результаті одна неповнолітня загинула, інша перебуває у важкому стані в реанімації", – йдеться в повідомленні.

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У Луцьку двоє дівчаток випали з вікна 7 поверху

У Луцьку двоє дівчаток випали з вікна 7 поверху

Ілюстрація

Дівчина, яка вижила після падіння, має численні травми, йдеться в сюжеті ТСН. "Діагноз: кататравма, закрита черепно-мозкова травма з множинними переломами кісток лицьового черепа. Також у неї закрита травма органів грудної клітини", – розповів заступник генерального директора з хірургічної допомоги Ігор Дородних.

У поліції кажуть, що в квартирі дівчини перебували самі, двері були зачинені зсередини. Відомо також, що в цей день сестри були на хрестинах у селі поблизу Луцька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в орендованій квартирі в Києві було вбито двоє дівчат 16 і 17 років. У злочині підозрюється 34-річний раніше неодноразово судимий чоловік і 19-річна дівчина.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Луцьк
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