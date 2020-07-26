Злощасний танкер Delfi причетний до оборудок Курченка – результати розслідування

Танкер Delfi, який президент Зеленський доручив прибрати до 20 липня, брав участь в контрабандних оборудках олігарха з оточення Януковича Курченка і ймовірно належить ексдепутату від "Партії регіонів".

Про це йдеться в програмі Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".

Журналісти зазначили, що 4 липня під час "екскурсії" до затонулого танкера Володимира Зеленського супроводжував колишній нардеп від "Партії регіонів" Юрій Голіков. Він вів переговори щодо підняття танкера і представляв інтереси судновласника. Голіков зафіксований на відео із Зеленським.

В офіційному звіті про розслідування аварії вказано, що Delfi належить британській компанії "Містер Дрейк ПіСі". А ця компанія належить анонімній офшорці з Маршалових островів – "Телін менеджмент".

Голіков у розмові з журналістом Watchdogs підтвердив інформацію, яка раніше поширювалась тільки в інтернеті. Реальним власником Delfi є колишній депутат Миколаївської обласної ради від "Партії регіонів" Олег Ковтунов.

"Компанії Олега Ковтунова і безпосередньо танкер Delfi фігурували в кримінальній історії – одеська поліція вважала, що вони брали участь у контрабандних операціях групи Курченка - одного з олігархів часів Януковича, який заробив мільярдні статки буквально за пару років - саме на контрабанді пального. Що робив Delfi у 2019 в Одеській затоці? Імовірно, нелегально працював як плавуча бензоколонка", – йдеться у розслідуванні.

Зараз під слідством перебуває лише капітан Delfi – за те, що нібито порушив правила судноплавства. Автори розслідування наголошують: після того, як танкер викинуло на берег і стало зрозуміло, що він міг працювати в Одеській затоці лише як нелегальна бензоколонка, досі ніхто не поніс відповідальності.

Як відомо, президент вимагав прибрати танкер Delfi з одеських вод до 20 липня. Вкластися у відведені Зеленським часові рамки виконавцям його розпорядження не вдалося. Зірвалася і наступна спроба прибрати танкер, яка була зроблена 25 липня: обірвався трос, за допомогою якого намагалися витягти судно з води.