Злам сайтів Нацполіції: у МВС повідомили про прорив у пошуку хакерів

Українські поліцейські визначили, у який спосіб зловмисники зламали сайти Національної поліції.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, зараз слідство триває, передає пресслужба МВС.

"Розслідування у справі зламу сайту Національної поліції триває. Однак фахівці вже встановили, як зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт", – зазначив Гончаров.

За його словами, в поліції вже зрозуміли, що потрібно робити для уникнення таких випадків зламу в майбутньому. У МВС мають намір посилити кіберзахист і кіберстійкість.

"Зокрема, ми ділимося досвідом із колегами, як уникнути таких проблем", – додав Гончаров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 23 вересня на сайтах регіональних представництв Національної поліції почалися збої – вони не працювали або на них розміщувалися фейкові новини.