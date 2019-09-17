Как известно, вчера, 16 сентября, в Мариуполе был расстрелян на пороге своей квартиры Роман Джумаев, бывший наемник РФ "ДНР", 5 августа отпущенный Октябрьским судом Мариуполя, под домашний арест. В российского наёмника было выпущено 7 пуль, вследствие чего он и скончался до приезда скорой помощи.

Безусловно, среди патриотически настроенной части украинцев раздался вздох облегчения, обусловленный эдакой верой в “справедливый суд Линча”, но в то время как одни говорят о карме, высшей справедливости и вендетте, мне не дает покоя ряд обстоятельств, явно настораживающих в этом убийстве.

Прежде всего, если бы это была вендетта, скажем так, месть от бывших (либо действующих) участников АТО (ООС) то возникает вопрос, зачем убийце Джумаева нужно было одеваться так, чтобы максимально походить на сотрудника полиции? Явно бы мстящий АТОшник не стал бы подставлять, таким образом, правоохранительные органы, имитируя их униформу.

Так же мне не дает покоя поразительное совпадение. Дело в том, что 16 сентября 2016 года был расстрелян начальник отдела Ровенского СИЗО Иван Мамчур. На пороге его дома в него было выпущено восемь пуль. Убийца Мамчура был задержан через два месяца после убийства, при попытке пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. Убийцей оказался житель Мариуполя Олег Смородинов, бывший сотрудник милиции и отсидевший в свое время в тюрьме, который в ходе допросов признался, что был завербован ФСБ, а может и ГРУ, для убийства 6 человек имевших отношение либо к АТО, либо к “пятидневной войне” в Грузии.

Собственно, к чему это вспомнилось? Ну, хотя бы к тому, что наличие завербованных ФСБ/ГРУ и еже с ними киллеров у нас имеется не мало. К тому же, что с убийством Мамчура, что с Джумаевым, практически одинаковый почерк - 7-8 выстрелов, что соответствует ПМ или ПБ.

Но вот если три года назад был устранен человек, согласно открытым данным командовавший подразделением 3-го полка специальных операций ВСУ, то сейчас имеет место ликвидация освобожденного террориста. Но зачем такой риск для гипотетических заказчиков, ведь Джумаев не настолько важная персона, ликвидация которой российским кураторам жизненно важна? Ответ прост и очевиден – проведение серии ликвидаций подобного рода, с устранением в её ходе по-настоящему важных персон и возложение ответственности на ДРГ ВСУ или неких мстителей от лица “Правого сектора” либо “Азова”, а также создание соответствующего информационного фона нужного Москве.

Как вариант, в ходе серии таких “ликвидаций” могут быть устранены и прекрасно нам известные, одиозные персоны, которые российской пропаганде уже не нужны, но их смерть может очень сыграть на руку Кремлю. Конечно же, в данном случае я имею ввиду и Владимира Цемаха.

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Но, не стоит ожидать резкого падежа сепарского стада. Обратите внимание, что Джумаева ликвидировали более месяца спустя после освобождения. Как раз тогда, когда экс-террорист потерял бдительность и возникла в Москве необходимость для формирования последующей повестки. А потому, следующий отстрел вполне может иметь место либо к концу этого месяца, либо в октябре. Это, в каком-то смысле дает шанс бывшим боевикам задуматься о том, где им безопаснее, в своей однокомнатной халупе, с вероятностью словить 9-мм в лоб, выше статистической погрешности, и стать "сакральной жертвой" для кремлёвской пропаганды, либо же на безопасных нарах “в подвале СБУ”.

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