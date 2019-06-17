Вчера ещё пока "народный депутат Украины" Надежда Савченко и пока ещё "Герой Украины" прокомментировала задержание и арест экс-главы так называемого Центризбиркома "ДНР" Романа Лягина. Согласно глубокой и всепроникающей аналитике Савченко, произошедшее – это игра против помощника президента России Владислава Суркова, который, вроде как, занимается обменом пленных.

По мнению Надежды Савченко, куратор "ДНР" Сурков, для повышения своего пошатнувшегося аппаратного веса, предложил данную формулу обмена пленными “всех на всех”, но это не понравилось ряду особо приближенных к главному распорядителю Кремля, в частности, пятому управлению ФСБ.

В принципе, в словах Савченко есть как доля правды, так и целый воз манипуляций в лучших традициях информационной войны.

Во-первых, озвученный Надеждой Савченко текст - это явно не ее возможности проведения столь глубинного анализа.

Во-вторых, ФСБ РФ использовало Лягина для дискредитации Суркова ещё в 2017 году, когда на основе "душещипательных признаний" экс-главы ЦИК "ДНР" была развернута масштабная антисурковская информационная кампания.

В-третьих, ФСБ РФ, а именно 5 служба, а не "пятое управление", под руководством генерал-полковника Беседы, действительно сейчас занимается дискредитацией Суркова и его ставленников в "ДНР", о чем я писал ранее.

Но в этой игре против Суркова, где ФСБ - это инструмент, участвует российский вице-премьер Козак, который недавно прекрасно разыграл "гроссмейстерскую партию" в Молдове с дальнейшими планами федерализации этой страны.

Многие эксперты считают, что в Молдове сейчас отрабатывается сценарий, который после парламентских выборов в Украине будет разыгран и в нашей стране. Но, для того чтобы реализовать его в Украине, Козаку нужно в первую очередь убрать с поля шахматной доски "Л-ДНР" такое препятствие Владислав Сурков и как следствие, его материнскую структуру – ГРУ.

На сегодняшний день Козак и Беседа фактически ограничили влияние Суркова на экономические процессы в "Л-ДНР". Теперь им осталось лишить его и политического контроля, особенно в "ДНР". А потом, заменить Пасечника и Пушилина на "других близких Украине товарищей", которые и будут вести переговоры с Киевом по вопросу "автономии с широкими правами".

Между "кремлёвскими башнями" и аффилированными с ними спецслужбами сейчас идёт битва уже за то, под чьим руководством "Л-ДНР" засунут обратно в Украину. Потому что, потом, именно группа, которая это сделает, будет в дальнейшем снимать все финансовые сливки.

А второстепенные вопросы, которые через Надежду Савченко пытались решить ее кураторы в украинской предвыборной гонке именно в пользу Медведчука, это:

- показать, что Савченко ни в коей мере не связана с Медведчуком;

- в очередной раз дискредитировать Европейскую солидарность, перед проевропейским электоратом через "хорошие отношения" Порошенко с Медведчуком;

- и опосредственно привязать президента Зеленского к Суркову в информационном поле в борьбе Медведчука и его Оппоблока за электорат юго-востока.

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