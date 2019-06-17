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Злий одесит
Злий одесит
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Гибридный агент Савченко, или Легенда неизменна

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Вчера ещё пока "народный депутат Украины" Надежда Савченко и пока ещё "Герой Украины" прокомментировала задержание и арест экс-главы так называемого Центризбиркома "ДНР" Романа Лягина. Согласно глубокой и всепроникающей аналитике Савченко, произошедшее – это игра против помощника президента России Владислава Суркова, который, вроде как, занимается обменом пленных.

По мнению Надежды Савченко, куратор "ДНР" Сурков, для повышения своего пошатнувшегося аппаратного веса, предложил данную формулу обмена пленными “всех на всех”, но это не понравилось ряду особо приближенных к главному распорядителю Кремля, в частности, пятому управлению ФСБ.

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В принципе, в словах Савченко есть как доля правды, так и целый воз манипуляций в лучших традициях информационной войны.

Во-первых, озвученный Надеждой Савченко текст - это явно не ее возможности проведения столь глубинного анализа.

Во-вторых, ФСБ РФ использовало Лягина для дискредитации Суркова ещё в 2017 году, когда на основе "душещипательных признаний" экс-главы ЦИК "ДНР" была развернута масштабная антисурковская информационная кампания.

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В-третьих, ФСБ РФ, а именно 5 служба, а не "пятое управление", под руководством генерал-полковника Беседы, действительно сейчас занимается дискредитацией Суркова и его ставленников в "ДНР", о чем я писал ранее.

Но в этой игре против Суркова, где ФСБ - это инструмент, участвует российский вице-премьер Козак, который недавно прекрасно разыграл "гроссмейстерскую партию" в Молдове с дальнейшими планами федерализации этой страны.

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Многие эксперты считают, что в Молдове сейчас отрабатывается сценарий, который после парламентских выборов в Украине будет разыгран и в нашей стране. Но, для того чтобы реализовать его в Украине, Козаку нужно в первую очередь убрать с поля шахматной доски "Л-ДНР" такое препятствие Владислав Сурков и как следствие, его материнскую структуру – ГРУ.

На сегодняшний день Козак и Беседа фактически ограничили влияние Суркова на экономические процессы в "Л-ДНР". Теперь им осталось лишить его и политического контроля, особенно в "ДНР". А потом, заменить Пасечника и Пушилина на "других близких Украине товарищей", которые и будут вести переговоры с Киевом по вопросу "автономии с широкими правами".

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Между "кремлёвскими башнями" и аффилированными с ними спецслужбами сейчас идёт битва уже за то, под чьим руководством "Л-ДНР" засунут обратно в Украину. Потому что, потом, именно группа, которая это сделает, будет в дальнейшем снимать все финансовые сливки.

А второстепенные вопросы, которые через Надежду Савченко пытались решить ее кураторы в украинской предвыборной гонке именно в пользу Медведчука, это:

- показать, что Савченко ни в коей мере не связана с Медведчуком;

- в очередной раз дискредитировать Европейскую солидарность, перед проевропейским электоратом через "хорошие отношения" Порошенко с Медведчуком;

- и опосредственно привязать президента Зеленского к Суркову в информационном поле в борьбе Медведчука и его Оппоблока за электорат юго-востока.

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Злий одеситЗлий одесит
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Особи
Петро ПорошенкоВіктор МедведчукНадія СавченкоВладислав СурковВолодимир Путін
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Україна
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війнаДонбасНовини ДНРНовини ДонбасуНовини ЛНР
Джерело
Джерело:livejournal.com
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Маклауд Конрад
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Не понятно, почему Савченко на свободе и в ВР? Может на самом деле Луценку нужно досидеть, чтобы начал работать, а не подлизывать?
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Тарас Бор
Тарас Бор
БУГАГАГА!!!!"Хорошие отношения" Медведчука и Порошенко неоднократно наблюдали в качестве регулярных ночных визитов первого на Банковую в бытность,когда второй там был хозяином.Это первое.И второе.Фэйс Наденьки мы имели счастье продолжительное время созерцать на фейсбучной "аватарке" Петра Алексеевича.И шота мне посдказывает,что не сама она его туда поместила.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Тарас Бор, Ты еще вспомни что Порох дал этой стерве Героя. Тогда, заодно, вспомни о том, что тогда за Савченко вся страна топила. Не зная с какой паскудой мы имеем дело. Что то не могу припомнить, чтобы, когда Савченко сидела у одичалых, ты, Тарас, писал разоблачающие эту заразу посты на Обозе. Так что, Тарас, можешь плюнуть вертикально вверх. И не пытайся увернуться. А лучше, попридержи язык. Он тебе пригодится Зе-Соплю вылизывать
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