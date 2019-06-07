"Злодій" У Дніпрі вандали осквернили пам'ятник президенту України. Фото

У Дніпрі вандали осквернили пам'ятник, встановлений другому президентові України Леоніду Кучмі.

Монумент колишньому гаранту знаходиться біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, передає телеканал "Прямий".

На опублікованих фото видно, що невідомі розмалювали зображення президента, написавши: "Злодій" і "Хто вбив Гонгадзе?".

Відзначимо, що пам'ятну табличку встановили ще в 2012 році.

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник і перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Помер 17 вересня 2000 року. Обставини його смерті році стали приводом для протестів проти президента Леоніда Кучми.

Під час касетного скандалу були опубліковані аудіозаписи, на яких Кучма, Володимир Литвин та інші високопоставлені чиновники нібито обговорюють необхідність змусити замовкнути Гонгадзе через його статей про корупцію на високому рівні. 23 серпня 2005 президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

У Дніпрі вандали осквернили пам'ятник Кучмі

У Дніпрі вандали осквернили пам'ятник Кучмі

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заяву про те, що ВСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

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