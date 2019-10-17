"Злочинці і наркомани!" Стрєлков принизив ватажків "Л/ДНР"

Колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав "лідерів" злочинної республіки "мерзенними кримінальниками і наркоманами".

Відео з його різким висловлювання опублікував у своєму Twitter блогер під ніком Necro Mancer. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я банки не брав, ми ж не банда. Та й щоб банк взяти, потрібні люди. Ось призначив я Пономарьова народним мером, а він виявився невеликий кримінальник і наркоман. А Безлер – той всі банкомати обніс, але у нього і контингент був, вибачте, зовсім інший ", – зізнався Гіркін.

Ігор Стрєлков

# Гиркин : я банки не брав, ми ж не банда. Та й щоб банк взяти, потрібні люди. Ось призначив я # Пономарьов 'а народним мером, а він виявився невеликий кримінальник і наркоман. А # Безлер - той все банкомати обгородив, але у нього і контингент був, вибачте, зовсім інший https://t.co/xIGznAoBMr pic.twitter.com/EVxwZBaPKE - Necro Mancer (@ 666_mancer) October 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін (Стрєлков) заявив, що ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулювати будуть псевдореспубліки, а не Україна.

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