Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Злочинці і наркомани!" Стрєлков принизив ватажків "Л/ДНР"

Читати матеріал російською

Колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав "лідерів" злочинної республіки "мерзенними кримінальниками і наркоманами".

Відео з його різким висловлювання опублікував у своєму Twitter блогер під ніком Necro Mancer. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я банки не брав, ми ж не банда. Та й щоб банк взяти, потрібні люди. Ось призначив я Пономарьова народним мером, а він виявився невеликий кримінальник і наркоман. А Безлер – той всі банкомати обніс, але у нього і контингент був, вибачте, зовсім інший ", – зізнався Гіркін.

Новини
"Настрій антипутінський": Гіркін натякнув на революцію в Росії

Ігор Стрєлков

Ігор Стрєлков

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін (Стрєлков) заявив, що ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулювати будуть псевдореспубліки, а не Україна.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel