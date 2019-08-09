"Зливав" бюджетні кошти: топ-чиновника Борисполя спіймали на хабарі

Прокуратура Київської області повідомила заступнику голови Бориспільської міської ради про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба відомства на сторінці в Facebook. Розслідування у справі триває.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище, систематично отримував неправомірну вигоду від суб'єктів підприємницької діяльності за укладення договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти", – йдеться в повідомленні.

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Ілюстрація. Хабар sud.ua

Уточнюється, що заступнику Бориспільського міського голови інкримінується ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Також вирішується питання про повідомлення про підозру керівникам комерційних структур, які надавали неправомірну вигоду посадовим особам міськради.

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