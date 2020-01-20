"Злив і зрадив": у РНБО розповіли, чому терористам Гіркіна вдалося втекти з Донбасу

У 2014 році Збройні сили України могли розгромити колону терористів "ДНР" на чолі з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), але не отримали відповідної команди.

Про це в інтерв'ю "Донбас. Реалії" розповів генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, координати терористів були в підрозділів ЗСУ й вони передавали їх командуванню, вимагаючи відкрити по окупантах вогонь.

Кривонос і Гіркін

"Але вогонь не був відкритий, коли противник почав виходити вже із самого Краматорська. На відрізку між Краматорськом і Костянтинівкою достатньо місць, де можна абсолютно спокійно, не боячись влучити по місцевому населенню, знищити ці підрозділи. І авіація, яка вилетіла (а ми її направляли, координували, куди і як летіти) не відкрила вогонь. Чому? Поставте питання тому, хто керував загальною операцією. Генерал Муженко (Віктор Муженко, начальник Генштабу ЗСУ з 3 липня 2014 року до 21 травня 2015 року. – Ред.). Які мотиви він мав?! Тому що у мене в той час просто слова закінчилися, і я вже просто відкритим текстом розповів йому, що він нас злив і зрадив", – сказав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО також висловив упевненість в тому, що якби ЗСУ тоді вдарили по російських загарбниках, то ті негайно б забралися зі сходу України.

"Якби по колоні було завдано якісного й професійного вогневого удару й противник зазнав би серйозних втрат, я думаю, що вони б не зупинилися в Донецьку, а мчали б, напевно, до самого Ростова. Чому? Тому що досвід інших країн показує, що з терористами не потрібно вести переговори, терористів потрібно знищувати", – впевнений Кривонос.

Він переконаний, що якби окупанти зрозуміли силу української влади й армії, то не зупинилися б і рятувалися втечею.

"Вони б розуміли, що всюди, де б їх не наздогнали, чекатиме покарання. Покарання за те, що вони роблять на нашій землі", – резюмував генерал-майор ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кривонос заявив, що в березні 2014 року ЗСУ могли стримати російську збройну агресію в Криму, за якою послідувала окупація півострова. За його словами, план згорнули напередодні реалізації його другої частини. Він також висловив упевненість, що росіяни не зважилися б на здійснення опору українській армії.

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