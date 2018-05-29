"Злив" батька: пропагандист "ДНР" насмішив сюжетом про Донбас

Російські пропагандисти зняли черговий фейковий сюжет на Донбасі за участю громадянина США Патріком Ланкастером, який в якості кореспондента працює на терористів.

"Мій батько приїхав в "ДНР". Я не бачив його 7 років. Разом із "Росія 1", найбільшим новинним каналом, зустрічаємо його на кордоні", - підписав американець відео в Twitter.

Згідно з сюжетом, Ланкастер потрапив нібито під обстріл Збройних сил України, які пропагандисти часто звинувачують в ситуації на Донбасі.

Обережно! Відео містить пропаганду!

У мережі висміяли черговий фейк окупантів.

"Патрік Морозов разом із "Росія 1" злив татуся "Миротворцу", - написав блогер Necro Mancer у відповідь на сюжет.

Користувачі пожартували, що батько американця приїхав до сина і став терористом.

"І як він тепер з цим житиме. Приїхав до сина, став терористом", - відповіли в коментарях.

Ланкастеру також сказали, що в кінцевому підсумку куля знайде і його, і батька і жінку, з якою кореспондент живе у бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запустили фейк про "звірства" українських військових на Донбасі.