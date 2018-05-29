"Злив" батька: пропагандист "ДНР" насмішив сюжетом про Донбас

Російські пропагандисти зняли черговий фейковий сюжет на Донбасі за участю громадянина США Патріком Ланкастером, який в якості кореспондента працює на терористів.
"Мій батько приїхав в "ДНР". Я не бачив його 7 років. Разом із "Росія 1", найбільшим новинним каналом, зустрічаємо його на кордоні", - підписав американець відео в Twitter.
Згідно з сюжетом, Ланкастер потрапив нібито під обстріл Збройних сил України, які пропагандисти часто звинувачують в ситуації на Донбасі.
Обережно! Відео містить пропаганду!
Мій батько приїхав в # ДНР . Я не бачив його 7 років. Разом з " # Росія 1", найбільшим новинним каналом, зустрічаємо його на кордоні. pic.twitter.com/Rg4VckJp0h- Patrick Lancaster (@PLnewstoday) 29 травня 2018 р.
У мережі висміяли черговий фейк окупантів.
"Патрік Морозов разом із "Росія 1" злив татуся "Миротворцу", - написав блогер Necro Mancer у відповідь на сюжет.
Користувачі пожартували, що батько американця приїхав до сина і став терористом.
"І як він тепер з цим житиме. Приїхав до сина, став терористом", - відповіли в коментарях.
Ланкастеру також сказали, що в кінцевому підсумку куля знайде і його, і батька і жінку, з якою кореспондент живе у бойовиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запустили фейк про "звірства" українських військових на Донбасі.
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