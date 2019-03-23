Злетіли у повітря: офіцер ЗСУ показав потужний удар по терористах на Донбасі

Українські захисники знищили одиницю військової техніки терористів на Донбасі, яка підвозила озброєння на передову окупантам.
Кадри влучного удару показав в мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, на відео видно підступну тактику російських окупантів, які постійно прикриваються мирним населенням.
"Окопи і позиції знаходяться прямо перед житловими будинками жителів і йдуть у глибину населеного пункту", – підкреслив він.
Скріншот з відео
У результаті, один окупант був знищений, двох поранили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 22 березня, терористи на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. У результаті один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".