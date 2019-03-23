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Злетіли у повітря: офіцер ЗСУ показав потужний удар по терористах на Донбасі

2.5тЧитати матеріал російською

Українські захисники знищили одиницю військової техніки терористів на Донбасі, яка підвозила озброєння на передову окупантам.

Кадри влучного удару показав в мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, на відео видно підступну тактику російських окупантів, які постійно прикриваються мирним населенням.

"Окопи і позиції знаходяться прямо перед житловими будинками жителів і йдуть у глибину населеного пункту", – підкреслив він.

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"Це страйк!" Офіцер ЗСУ показав відео знищення терористів на Донбасі

Злетіли у повітря: офіцер ЗСУ показав потужний удар по терористах на Донбасі

Скріншот з відео

У результаті, один окупант був знищений, двох поранили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 22 березня, терористи на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. У результаті один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Красиво! И чтобы так было всегда! Кацапы - это животные, которые заслуживают только одного - смерти.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Обкуренный свиноштырлиц продолжает штамповать видосы с полигонов, выдавая их как факты кипучей боевой "дияльности" свинокарателей в Донбассе ))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина хвастается как нарушает договоренности о прекращении огня. ХЕРои они такие ... ХЕРои
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