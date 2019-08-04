Зламав хрест, залив фарбою: в Сумах познущалися над загиблими АТОвцями

У Сумах у ніч на неділю, 4 серпня, вандал осквернив могили загиблих воїнів АТО на Алеї Слави.

На одній із могил невідомий пошкодив дерев'яний хрест, а іншу заляпав рожевою фарбою, повідомила начальник місцевої Нацполіції Ельвіра Біганова (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Чоловік вчинив злочин, незважаючи на шість камер відеоспостереження. Відзначається, що він поглумився над могилою бійця Олександра Глуходіда і полковника СБУ Олександра Аніщенка.

Ілюстрація Телеканал 24

"На Алеї Слави вандали познущалися над могилами полеглих! Поліція вже була. Дерев'яний хрест на могилі Олександра Глуходіда зламаний! Могила Аніщенка заляпана рожевою фарбою! На меморіалі шість камер спостереження!" – обурилася сумчанка Валентина Андріяшева.

Осквернені поховання ТСН

Осквернені поховання ТСН

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 3 ст 297 (наруга над могилою) КК України.

Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся