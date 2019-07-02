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"Зламалося авто": в Україні шахраї придумали нову махінацію для водіїв

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На трасі Київ-Одеса, в районі села Старі Маяки (Ширяївського району Одеської області), орудують шахраї.

Як повідомили очевидці, група людей зупиняє автомобілі, заявляючи, що їхнє авто зламалося, і видурює гроші, пише Dtp.kiev.ua в Instagram.

На Одещині шахраї підло видурюють гроші

На Одещині шахраї підло видурюють гроші

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"Також "наполегливо" просять купити дорогоцінні прикраси, (Гроші Ред.) на бензин", – застерігають свідки інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві мешканці Дніпровського району помітили на дверях своїх квартир дивні мітки. Вони припустили, що їх могли залишити злодії.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
шахраї
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