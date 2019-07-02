"Зламалося авто": в Україні шахраї придумали нову махінацію для водіїв

На трасі Київ-Одеса, в районі села Старі Маяки (Ширяївського району Одеської області), орудують шахраї.
Як повідомили очевидці, група людей зупиняє автомобілі, заявляючи, що їхнє авто зламалося, і видурює гроші, пише Dtp.kiev.ua в Instagram.
На Одещині шахраї підло видурюють гроші
"Також "наполегливо" просять купити дорогоцінні прикраси, (Гроші – Ред.) на бензин", – застерігають свідки інциденту.
Інформують небайдужі громадяни. По трасі Київ - Одеса, в районі села Старі Маяки працюють шахраї! Зупиняють машини з приводом що зламалися! І видурюють гроші! Люди не нашої національності! (читайте - роми) Також "наполегливо" просять купити дорогоцінні прикраси, на бензин, тощо! @dtp.ua Чекаємо на Вас в телеграмм: t.me/dtpkiev @dtpkiev t.me/dtpkievua @dtpkievua t.me/dtpkievchat @dtpkievchat
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві мешканці Дніпровського району помітили на дверях своїх квартир дивні мітки. Вони припустили, що їх могли залишити злодії.
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