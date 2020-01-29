"Зламали ногу, тітушки!" Іонова і Чорновол прокоментували "незаконне" проникнення до ДБР

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Марія Іонова підтвердила, що ексдепутатку Тетяну Чорновол дійсно затримали силовики, коли вона проникла на брифінг до Держбюро розслідувань, перелізши через паркан із колючим дротом.

Водночас сама Чорновол заявила, що під час інциденту в ДБР їй зламали ногу. Про це жінки написали на своїх сторінках у Facebook.

"Вражаюча підлість невідомих осіб у вигляді тітушок, які атакували мене, народну депутатку, Таню Чорновол (вона була депутаткою попередньої ВРУ), нагадало мені період, коли, власне, Таню били покидьки з "антимайдану" Януковича..." – висловилася Іонова.

Марія Іонова і Тетяна Чорновол

Вона заявила, що події в ДБР довкола розслідування справ Майдану – це "плювок в обличчя родинам Небесної сотні", які також були присутні на брифінгу Бабікова (на який вони з Чорновол і хотіли потрапити) й не змогли почути відповіді на свої запитання.

"Схоже, реваншистські настрої комусь із монобільшості дуже піднімають "бойовий дух", – додала вона.

Також Марія повідомила про намір подання депутатського запиту щодо незаконного призначення першого заступника керівника Бабікова, і до керівництва ДБР та Нацполіції щодо неправомірних дій невідомих осіб у Бюро.

Спецназ ДБР нібито "навмисне зламав ногу" Чорновол Fcacebook/Тетяна Чорновол

"Сподіваюся, що невідворотність покарання за злочини (яку "слуги" так "солодко" обіцяли цілому світу в Давосі) буде продемонстровано у цій справі, а порушники закону і тітушки, які зламали ногу Тані Чорновол у приміщенні ДБР на очах журналістів, будуть покарані", – підсумувала депутатка.

Зі свого боку прокоментувала інцидент і сама Чорновол. У Facebook опублікувала результати медобстеження, що свідчить про серйозність завданих їй травм, а також фото нібито винуватця того, що з нею трапилося.

Висновок лікарів Fcacebook/Тетяна Чорновол

"Спецназ ДБР зумисне скрутив мені ногу силовим прийомом, подібним до того, яким скручують шию. Ось висновок МРТ для розуміння, наскільки все серйозно. І додаю фото особи, що цим керувала особисто: з "азовською" бородою на першому плані – Калашніков Андрій Сергійович", – написала ексдепутатка.

Чорновол проникла на територію ДБР через паркан із колючим дротом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з’явилося відео, як Тетяна Чорновол перелізла через паркан ДБР із "колючкою". Через це Бюро почало досудове розслідування за фактом можливого порушення екснардепкою громадського порядку.

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