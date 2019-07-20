Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зламала шию: у Кирилівці трапилася нова трагедія з дитиною

2.1т Читати матеріал російською

У курортній Кирилівці (Запорізька область) на пляжі біля бази відпочинку "Маяк" трапилася нова трагедія з дитиною. Так, підліток впав із "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

Як пише "РИА Мелітополь", катання на водному атракціоні у той момент вже завершилося, але хлопчик вирішив пірнути з платформи і, так як було мілко, вдарився головою об дно.

Ситуація ускладнюється тим, що власник "банан" у той момент був відсутній, він залишив його на свого сина-підлітка.

Новини
Крим, учись! У мережі з'явилися красномовні фото з Ялти і Кирилівки

Катання на "банані"

Катання на "банані"

Ілюстративне фото

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що призвело до тяжких наслідків). У рамках розслідування судом було вилучено майно підприємця – водний скутер і "банан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області в басейні поряд з водною гіркою потонула 3-річна дитина.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
Это из-за переполненных пляжей .... и нырнуть пацану было негде )))))) а ещё - https://youtu.be/9B79kQZlsDc
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel