Зламала шию: у Кирилівці трапилася нова трагедія з дитиною

У курортній Кирилівці (Запорізька область) на пляжі біля бази відпочинку "Маяк" трапилася нова трагедія з дитиною. Так, підліток впав із "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

Як пише "РИА Мелітополь", катання на водному атракціоні у той момент вже завершилося, але хлопчик вирішив пірнути з платформи і, так як було мілко, вдарився головою об дно.

Ситуація ускладнюється тим, що власник "банан" у той момент був відсутній, він залишив його на свого сина-підлітка.

Катання на "банані" Ілюстративне фото

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що призвело до тяжких наслідків). У рамках розслідування судом було вилучено майно підприємця – водний скутер і "банан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області в басейні поряд з водною гіркою потонула 3-річна дитина.

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