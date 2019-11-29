Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Зла не тримаю": водій маршрутки розповів про зустріч із Кулебою

2.8т
Читати матеріал російською

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба надав грошову допомогу водієві, який на мікроавтобусі врізався в його авто.

Про це "ТСН" розповів сам потерпілий у ДТП водій Вадим. Він зазначив, що вже виписався з лікарні й продовжує відновлюватися вдома.

"До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю... Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування", – розповів хлопець про зустріч із чиновником у медустанові.

Новини
Ховають і не дають говорити: автоматники не пустили журналістів до потерпілого в ДТП з Кулебою

Вадим додав, що після аварії відбувся легкими ранами – струс мозку, забої.

Водночас він підкреслив, що не є безробітним, як спершу повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він працює водієм і, коли трапилася аварія, їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований.

Водій маршрутки прийшов до Кулеби в лікарню

Водій маршрутки прийшов до Кулеби в лікарню

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "ДТП з Кулебою" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
ДТП з Кулебою
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги