"Зла не тримаю": водій маршрутки розповів про зустріч із Кулебою

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба надав грошову допомогу водієві, який на мікроавтобусі врізався в його авто.

Про це "ТСН" розповів сам потерпілий у ДТП водій Вадим. Він зазначив, що вже виписався з лікарні й продовжує відновлюватися вдома.

"До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю... Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування", – розповів хлопець про зустріч із чиновником у медустанові.

Вадим додав, що після аварії відбувся легкими ранами – струс мозку, забої.

Водночас він підкреслив, що не є безробітним, як спершу повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він працює водієм і, коли трапилася аварія, їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований.

Водій маршрутки прийшов до Кулеби в лікарню

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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