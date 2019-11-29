"Зла не тримаю": водій маршрутки розповів про зустріч із Кулебою

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба надав грошову допомогу водієві, який на мікроавтобусі врізався в його авто.
Про це "ТСН" розповів сам потерпілий у ДТП водій Вадим. Він зазначив, що вже виписався з лікарні й продовжує відновлюватися вдома.
"До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю... Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування", – розповів хлопець про зустріч із чиновником у медустанові.
Вадим додав, що після аварії відбувся легкими ранами – струс мозку, забої.
Водночас він підкреслив, що не є безробітним, як спершу повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він працює водієм і, коли трапилася аварія, їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований.
Водій маршрутки прийшов до Кулеби в лікарню
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кулеба потрапив у ДТП разом зі своїми синами на перехресті Чабани-Гатне, яке багато водіїв називають "проклятим". Там регулярно відбуваються аварії, що нерідко призводять до загибелі.
На кадрах було знято зіткнення мікроавтобуса і Toyota. Легковий автомобіль, у якому перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізався у відбійник.
OBOZREVATEL писав про проблему "забійного" перехрестя в окремому матеріалі.
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