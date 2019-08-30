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Зізнався в державній зраді: суд відпустив експерекладача-шпигуна Гройсмана

2.1т Читати матеріал російською

Голосіївський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім перекладачем експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславом Єжовим і прокурором Олександром Банником.

Як повідомляє Судовий репортер, угоду Єжов і прокурор уклали напередодні судового засідання. Згідно з нею, Єжов беззастережно визнав свою провину за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада), щиро розкаявся й критично оцінює свою злочинну поведінку.

Обвинувачений зобов'язався не змінювати свої свідчення, які надав під час судового розгляду, давати в подальшому правдиві свідчення, співпрацювати зі стороною обвинувачення в розкритті злочину, вчиненого представниками Головного управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації.

Станіслава Єжова випустили

Станіслава Єжова випустили

Радіо Свобода

Новини
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Сторони погодили покарання у вигляді 3 років 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна.

Термін перебування Єжова в СІЗО з 20.12.2017 року по 3.07.2019 року включно суд порахував за законом Савченко з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, що становить 3 роки 28 днів. Так, обвинувачений вже повністю відбув покарання.

Згідно з вироком суду, скасовується арешт майна Єжова, йому повертають паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. З обвинуваченого стягується приблизно 20 тис. грн витрат на експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Єжова випустили з-під варти завдяки рішенню КСУ за скаргою народного депутата Надії Савченко.

Нагадаємо, що Єжов був затриманий 20 грудня 2017 року за підозрою в державній зраді. За інформацією СБУ, дипломат працював за вказівкою Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Він був звільнений зі служби в Кабінеті міністрів.

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Тема
закон Савченко
Особи
Володимир Гройсман Станіслав Єжов
Місце
Україна Київ
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