Зіткнення на "Барабашово" в Харкові: озвучено нові дані

Масові сутички зі стріляниною в Харкові біля ринку "Барабашово" стали наслідком з'ясування відносин між мером Геннадієм Кернесом і народним депутатом Олександром Фельдманом.

Про це заявив в ефірі ObozTV глава Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер. За його словами, "хто винен, а хто ні, буде встановлювати суд".

"Затримано 53 особи, зараз вирішується питання щодо їх подальшої участі в кримінальному провадженні", - розповів він.

"Я вважаю, що конфлікт у "Барабашово" - простір для з'ясування відносин між двома особами - мером Харкова Кернесом і народним депутатом України Фельдманом. Я не буду займати бік ані Кернеса, ані Фельдмана", - підкреслив Кучер.

Глава ХОДА пообіцяв не допустити подібних зіткнень в майбутньому.

"Я зобов'язаний реагувати на безправ'я, яке зараз коїться на території міста Харкова та Харківської області. Залучаються туди харків'яни, які беруть участь, є підприємці, які обороняють свої місця, щоб заробляти кошти, є і інші незрозумілі особи", - розповів він.

За словами Кучера, "якщо причетні найвищі посадові особи регіону, вони мають нести відповідальність".

Глава ХОДА також додав, що ринок "Барабашово" на сьогоднішній день не закрито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові сутички, в яких постраждали люди.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що комунальники намагалися демонтувати арку на в'їзді на ринок, яка нібито заважала будівництву дороги. Кернес підкреслив, що через незаконний ринок пройде дорога, але підприємцям виділять інші місця.

Голова ХОДА Олексій Кучер повідомив, що в п'ятницю, 28 лютого, їде до Києва, щоб доповісти про ситуацію президентові Володимиру Зеленському.

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