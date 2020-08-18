Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ
У мережі з'явився аудіозапис "вербування" Службою безпеки України найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання вагнерівців у Білорусі.
Матеріали опублікувала журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі 18 серпня. Під час бесіди росіянин зізнається в участі у війні на Донбасі на стороні незаконних збройних формувань (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Терорист також хвалився своєю операцією зі збивання двох літаків СУ-25 Повітряних сил України.
У розпорядженні журналістки з'явилося відео, зняте самим найманцем. Він 23 липня 2014-го року збив із переносного зенітно-ракетного комплексу два українських штурмовики Су-25 299-ї бригади тактичної авіації в районі села Маринівка, діючи в складі російського батальйону "Степь".
Крім того, бойовик заявляє про удари по українських військових і "три влучання із п'яти".
Журналістка також оприлюднила документи російського найманця, копії яких член ПВК, очевидно, скидав "вербувальнику":
Військовий розповів, що стріляти з ПЗРК його навчили на базі 22-ї бригади спецназу ЗС РФ.
Харитонов також говорить, що отримав нагороду за війну на Донбасі. Вручення, як заявив він, проводив "особисто Владислав Сурков", колишній помічник президента РФ й екскуратор українського питання в Кремлі.
Зокрема, указом глави Росії Володимира Путіна від 2018 року Харитонов нагороджений медаллю "За заслуги перед вітчизною" 1-го ступеня. У телефонній розмові він говорив, що має й іншу медаль "За заслуги", а також низку інших нагород.
Повне відео із записом розмови та копіями документів найманця ПВК:
Хто і навіщо зірвав спецоперацію СБУ
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням вагнерівців у Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Він вважає, що президент України Володимир Зеленський схвалив такі дії Єрмака і звільнив начальника ГУР Міноборони Василя Бурбу, який вказав на зрадницькі дії глави ОПУ.
"Так, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки і кримінальної справи", – вважає Бутусов.
Журналіст на своїй сторінці в Facebook написав, що українські спецслужби проявили "приголомшливий професіоналізм, гідний найвищої оцінки, вичисливши стрілків ПЗРК, виявивши у Росії тих, хто збивав наші літаки, встановивши контакт і придумавши спосіб, як доставити негідників на нашу територію".
"Але в результаті зради Денис Харитонов знову на свободі гуляє в РФ, дивиться зараз разом із нами це відео і сміється. Українці самі врятували його від затримання, ось смішно, його "відмазали" від жахливих злочинів, "відмазали" режим Путіна від сенсаційного викриття! Харитонов був на Донбасі якраз у той час і саме в тому місці, коли інші російські військовослужбовці збили "Боїнг" МН-17, і без сумніву, Харитонов міг дати цінну інформацію для міжнародного трибуналу. Ми б поповнили обмінний фонд і допомогли прокуратурі Нідерландів. Просто обурливо, що якийсь зрадник у керівництві України замість того, щоб притягнути до відповідальності Харитонова та інших терористів, вирішив не псувати відносини з Путіним і саме в останній момент "злив" секретну операцію! Необхідно найжорсткіше та публічне розслідування цієї ситуації, необхідно вирахувати зрадника і притягнути до відповідальності", – заявив Бутусов.
Повний пост журналіста:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ із вагнерівцями у Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Нагадаємо, бойовиків російської ПВК Вагнера було затримано в Білорусі 29 липня.
Деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Втім Білорусь передала Росії 32 із 33 затриманих найманців. Іще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.
В Офісі президента України відреагували на передання РФ вагнерівців, зазначивши, що країна чекала від Білорусі більш юридично коректного і зваженого рішення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наслідки цього рішення будуть катастрофічними.