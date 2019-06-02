Зірвало, як аркуш паперу: з'явилося відео обвалу даху на Kozak Fest

Очевидці стихійного лиха на етно-рок-фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині почали ділитися в мережі відео з моментом обвалення даху сцени.

На кадрах видно, як сильні пориви вітру згинають металеві конструкції наметів на площі, а потім відривають від кріплень дах сцени, де знаходяться люди (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перед тим, як вона остаточно впала, ураган вимахуав нею зы сторони в сторону, як аркушем паперу. При цьому над місцем проведення фестивалю збиралися грозові хмари.

Ураган на фестивалі Скріншот відео

Ураган на фестивалі Скріншот відео

Ураган на фестивалі Скріншот відео

Ураган на фестивалі Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak Fest, який з 31 травня по 2 червня проходить в Дніпропетровській області, обвалився дах сцени. Надзвичайна подія сталася через сильний дощ і ураган.

В результаті одна людина 1971 року народження загинула і ще двоє постраждали. Так, жінка 1967 року народження отримала перелом ноги і госпіталізована, а чоловік 1978 року народження — перелом ступні.

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