Зірвали шапку, копали ногами: в Харкові натовп дітей побив чоловіка

У Харкові група дітей із п'яти осіб побила нетверезого чоловіка на очах у свідків.

Як сказано в сюжеті ТСН, наймолодшому з компанії 9 років, найстаршому — 11.

Очевидці зняли інцидент на відео, яке миттєво набрало десятки тисяч переглядів у мережі (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Скрін відео

Як з'ясували журналісти, інші діти цієї кампанії побоюються. "Вони матюкаються, палять. Вони тут по дахах лазять", — розповіли знайомі хлопчиків.

За даними очевидців, того дня хлопці прийшли до гаражів, де бували часто, і застали там двох нетверезих чоловіків. Автор резонансного відео Олексій стверджує, що діти захищалися від них.

"Два чоловіки років до 30, бухі на смерть. Причепилися у стилі підкурити. Вони його не били, вони його просто поштовхали — і все", — наполягає він, хоча визнає, що на відео потрапив не весь конфлікт і дітей у якийсь момент довелося зупиняти.

"Вони дійсно забрали шапку і почали грати в зайця. Я вийшов, віддав шапку і сказав цим двом, щоб вони йшли звідси", — розповів Олексій.

Крім нього, в конфлікт не втрутився більше ніхто з дорослих, хоча поруч їх було чимало — в тому числі й чоловіків, які просто спостерігали за бійкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розповіли про дивну забаві дітей у Харкові — вони грають у гру, в якій потрібно ловити "сепаратиста".

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