Зірка популярного телешоу потрапив у ДТП під Одесою: подробиці

Автомобілем Ford, який протаранив авто з родиною під Одесою, керував 42-річний Сергій Трискиба – зірка телешоу "Хата на тата" на СТБ.

Про це OBOZREVATEL розповіла Наталія Ємельянова – друг постраждалих.

"Винуватець аварії – Трискиба Сергій Вікторович 1977 року народження. Раніше він знімався в телешоу "Хата на тата", – зазначила вона.

Наталя уточнила, що водій Ford на сьогодні перебуває в терапевтичному відділенні обласної лікарні в Одесі.

Сергій Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ

Сергій Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ

Нагадаємо, що смертельна ДТП трапилась на трасі Одеса-Рені 27 липня. За даними поліції, водій буса Ford не справився з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з Opel.

У легковому авто перебували чоловік та жінка Анатолій і Наталія Биткіни з 19-річною дочкою Тетяною та майбутнім зятем, 20-річним Арсенієм Кольчиком. Хлопець загинув у той же день у лікарні, а Наталя померла 31 липня.

Сім'я їхала в автомобілі Opel

Наталя Биткіна з дочкою Тетяною

Наталія Ємельянова просить усіх, хто бачив або зняв на реєстратор аварію, зв'язатися з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому інструктор з водіння збив школярку-велосипедиста. Дитина загинула на місці події.

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