Зірка популярного телешоу потрапив у ДТП під Одесою: подробиці

Автомобілем Ford, який протаранив авто з родиною під Одесою, керував 42-річний Сергій Трискиба – зірка телешоу "Хата на тата" на СТБ.
Про це OBOZREVATEL розповіла Наталія Ємельянова – друг постраждалих.
"Винуватець аварії – Трискиба Сергій Вікторович 1977 року народження. Раніше він знімався в телешоу "Хата на тата", – зазначила вона.
Наталя уточнила, що водій Ford на сьогодні перебуває в терапевтичному відділенні обласної лікарні в Одесі.
Сергій Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ
Сергій Трискиба в телешоу "Хата на тата" на СТБ
Нагадаємо, що смертельна ДТП трапилась на трасі Одеса-Рені 27 липня. За даними поліції, водій буса Ford не справився з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з Opel.
У легковому авто перебували чоловік та жінка Анатолій і Наталія Биткіни з 19-річною дочкою Тетяною та майбутнім зятем, 20-річним Арсенієм Кольчиком. Хлопець загинув у той же день у лікарні, а Наталя померла 31 липня.
Сім'я їхала в автомобілі Opel
Наталя Биткіна з дочкою Тетяною
Наталія Ємельянова просить усіх, хто бачив або зняв на реєстратор аварію, зв'язатися з нею.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому інструктор з водіння збив школярку-велосипедиста. Дитина загинула на місці події.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".