Тільки тиснути: озвучений спосіб звільнити Сенцова

Оголошення українським режисером, політв'язнем Олегом Сенцовим безстрокового голодування в російській в'язниці привернуло увагу світової громадськості до питання його звільнення, а найефективнішим способом здійснити це є тиск світових лідерів.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Сергій Даниленко.

"Я сподіваюся, що ця людина почула заклик вільного світу і України зберегти своє життя. Це дуже важливо. Він повинен жити і бути символом перемоги. Це стимулювало діяльність держави. У дипломатів це питання виводить на перші місця. Я уявляю, коли складають тези до переговорів, наприклад, президента Петра Порошенка з німецьким колегою Вальтером Штайнмайером, то питання Сенцова піднімають все вище. І це має дієвий характер", - вважає він.

За його словами, саме світові лідери можуть чинити потрібний тиск на Кремль.

"Штайнмаєр і інші державні діячі - це саме той інструмент, який виглядає найефективнішим. Вони можуть Путіна переконати, що це буде такий черговий історичний крок. Ці люди цинічні, але вони дуже раціональні і не вперті. Це може бути дуже несподівано. Згадайте, як за посередництва Туреччини несподівано були звільнені лідери кримських татар. Для Путіна важливо, як це подати внутрішній аудиторії", - зазначив експерт.

Також існує надія, що до початку світової першості з футболу Москва захоче поправити свій імідж на міжнародній арені.

"Чи потрібна уряду РФ напередодні ЧС така антиреклама, такий удар по репутації, що в катівнях є загроза життю відомій людині. Там у нас ще є заарештований Роман Сущенко, якому загрожує 14 років і ось арешт в Україні Кирила Вишинського. У цьому є якийсь логічний зв'язок. По Сенцову набагато складніше", - резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, режисер з Криму Олег Сенцов, засуджений за свою проукраїнську позицію, оголосив голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських в'язнів Кремля.