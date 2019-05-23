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"З'їдають сіру зону п'ядь за п'яддю": в "ДНР" поскаржилися на успіхи ЗСУ

4.7тЧитати матеріал російською

Збройні сили України поступово відвойовують окуповані землі на Донбасі.

Про успіхи ЗСУ написало російське видання "Свободная пресса". На думку експерта Ізборського клубу Олександра Дмитрівського, терористи програють тільки нібито через те, що бояться главу РФ Володимира Путіна.

"За моїм переконанням, ЗСУ діють найбільш нахабно,"з'їдають" сіру зону п'ядь за п'яддю. Донбаські бійці цього не роблять — через незаперечний авторитет Путіна, який виступив одним з основних ініціаторів" Мінська-2", — заявив він.

Терористи Донбасу

Терористи Донбасу

ТАСС

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Мінус один "Утьос": сили ООС завдали поразки терористам потужним ударом

Дмитрієвський вважає, що окупанти можуть швидко відвоювати втрачені позиції.

"Наскільки це критично? Так, є таке. Але отримавши умовний схвальний сигнал від Путіна, "ДНР" і "ЛНР" за лічені години повернуть собі набагато серйозніші території, ніж "сірі зони". І нехай Київ щодо цього ніяких ілюзій не живить", — пригрозив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков зізнався, що бойовики несуть масштабні втрати в протистоянні з Об'єднаними силами.

"Сірої зони вже немає — ЗСУ "з'їли" її за минулий рік у цьому районі повністю", заявив він про Докучаєвськ.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
ДНРтерористи "ДНР"
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Да сожгите их нахуй.Солнцепёк и Буратино вам в помощь.Бандеровцев до хрустящей корочки.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Алексеев Владимир, ті ещё не обосрался от собственной наглости, шавйнехунд?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ну все должны боятся этого этого эксперта недоношеного
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леня зе
леня зе
заходишь по важей ссылке и попадаешь-Донбасс: Ехали-ехали, и случайно заехали к «сепарам» Как бойцы ВСУ попадают в плен к ополченцам, и что их там ждет? на Кремль работаете?
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