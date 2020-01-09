Зібрані зразки ДНК: в Україні та Ірані почали упізнання загиблих у катастрофі Boeing 737

У четвер, 9 січня, слідчі Національної поліції України та експерти МВС зібрали зразки ДНК родичів загиблих українців у катастрофі з літаком МАУ у Тегерані.

Зразки будуть обробляти протягом доби, а ДНК-формулу відправлять в електронному вигляді до Ірану для впізнання тіл. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно зі стандартами, для ДНК-тесту зібрали матеріали двох близьких родичів. Паралельно іранська сторона відбирала генетичні матеріали загиблих.

Родичі загиблих українців Пресслужба президента

Також слідчими поліції заплановано дослідження документів про технічні характеристики борту, процедури закупівлі та сервісного обслуговування, самопочуття членів екіпажу, кількості годин льоту та проведення інструктажів. Для проведення слідчих дій створена група, куди входить більше 20 осіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський зустрівся і поговорив із родичами українців, загиблих у результаті катастрофи Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

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