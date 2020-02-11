Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Зі зброєю в руках": Лаврова спіймали на загадковій погрозі Україні

2.8т
Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, вітаючи колег з професійним святом, заявив, що російські дипломати у разі необхідності можуть захищати інтереси своєї країни зі зброєю в руках.

Фрагмент його спічу показав у своєму відеоблозі на YouTube-каналі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У всі часи дипломати з честю служили вітчизні до кінця, виконували свій обов'язок перед нею. У тому числі, в разі необхідності, – зі зброєю в руках, як це було під час Другої світової", – висловився глава МЗС Росії.

На думку Цимбалюка, така риторика свідчить про те, що подібну практику "захисту" російських інтересів країна-агресор не має наміру відмовлятися застосовувати в Україні. Більш того, вона вже почала це робити після вторгнення на Донбас і в Крим.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

"У святковому привітанні Лаврова є ось така прекрасна фраза. І це важливо, тому що, як ви пам'ятаєте, Україну у 2014 році називали "фашистською" і "нацистською" державою, з якою можна і потрібно боротися зі зброєю в руках. І виникає питання, чи потрібні нам російські дипломати, та й тим паче посол в цій якості?" – задається питанням журналіст.

Крім того, його стурбував той факт, що Росія істотно наростила свою агресивну активність в політиці по відношенню до Білорусі, яка також направлена на знищення державності цієї країни.

"Судячи з того, як попрацював Михайло Бабич в Білорусі, методи у них не сильно відрізняються. Так, можливо, Республіку Білорусь поки не бомбили, але, як ви бачите, з неї зараз ліплять "погану Україну". За тими ж лекалами: у них "націоналізм", "утиски" російської мови, зроблені кроки, щоб Білорусь перетворилася на "фашистську" державу, і взагалі Росія дотує Республіку Білорусь, а білоруси винні росіянам", – із пересторогою резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Сергій Лавров Роман Цимбалюк
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
11
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
"не намерена отказываться применять".,цеперл!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Так что кастрюли уже в штаны наложили
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
фил филька
фил филька
слетит на пол кусочек хлебушка и ушастик тут как тут. а ну давай его подъедать, не забывая хаять тех у кого крошка изо рта вылетела))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги