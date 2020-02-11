"Зі зброєю в руках": Лаврова спіймали на загадковій погрозі Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, вітаючи колег з професійним святом, заявив, що російські дипломати у разі необхідності можуть захищати інтереси своєї країни зі зброєю в руках.

Фрагмент його спічу показав у своєму відеоблозі на YouTube-каналі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У всі часи дипломати з честю служили вітчизні до кінця, виконували свій обов'язок перед нею. У тому числі, в разі необхідності, – зі зброєю в руках, як це було під час Другої світової", – висловився глава МЗС Росії.

На думку Цимбалюка, така риторика свідчить про те, що подібну практику "захисту" російських інтересів країна-агресор не має наміру відмовлятися застосовувати в Україні. Більш того, вона вже почала це робити після вторгнення на Донбас і в Крим.

Сергій Лавров

"У святковому привітанні Лаврова є ось така прекрасна фраза. І це важливо, тому що, як ви пам'ятаєте, Україну у 2014 році називали "фашистською" і "нацистською" державою, з якою можна і потрібно боротися зі зброєю в руках. І виникає питання, чи потрібні нам російські дипломати, та й тим паче посол в цій якості?" – задається питанням журналіст.

Крім того, його стурбував той факт, що Росія істотно наростила свою агресивну активність в політиці по відношенню до Білорусі, яка також направлена на знищення державності цієї країни.

"Судячи з того, як попрацював Михайло Бабич в Білорусі, методи у них не сильно відрізняються. Так, можливо, Республіку Білорусь поки не бомбили, але, як ви бачите, з неї зараз ліплять "погану Україну". За тими ж лекалами: у них "націоналізм", "утиски" російської мови, зроблені кроки, щоб Білорусь перетворилася на "фашистську" державу, і взагалі Росія дотує Республіку Білорусь, а білоруси винні росіянам", – із пересторогою резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли, що не планують відновлювати взаємну роботу посольств в Україні та РФ, а також призначати посла в країну-агресорку наближчим часом.

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