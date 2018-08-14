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Зі спецназом і вибухами: з'явилося відео штурму "торнадівців" у СІЗО

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У мережі з'явилося нове відео подій у Лук'янівському СІЗО Києва, де екс-бійці розформованої роти МВС "Торнадо" влаштували бунт.

Роликом поділилася прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook. Вона розмістила коментар до посту військовослужбовця ЗСУ Сергія Місюри про події в столиці.

"Так вони (заарештовані колишні бійці. - Ред.) чинили опір правоохоронцям 9 серпня", - написала Сарган.

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На питання Місюри про те, чи буде оприлюднена додаткова інформація про працівників СІЗО, прес-секретар відповіла, що зараз триває слідство, тому вона нічого не може повідомити.

Як писав OBOZREVATEL, бійці "Торнадо", які знаходяться в Лук'янівському СІЗО Києва, у четвер, 9 серпня, відмовилися виходити зі своїх камер для подальшого етапування і забарикадувалися там.

Особа
Лариса Сарган
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Лук'янівське СІЗОвидео
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