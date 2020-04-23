Журналістка розповіла про багатомільйонну схему Микитася в Чорнобилі: Зеленський промовчав

У фільмі про першу річницю президентства Володимир Зеленський похвалився боротьбою з корупцією. У якості прикладу успішного кейсу він привів скандальну справу "Укрбуду", але не розповів правду про чинну схему ексголови компанії.

Так, Зеленський промовчав про те, що Максим Микитась продовжує отримувати десятки мільйонів гривень з держбюджету. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Світлана Крюкова.

"Мало того, що (Микитась. – Ред.) заставу не вніс і зберігся на волі, так ще і продовжує отримувати гроші з держбюджету за проєктом будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобилі. Той самий, в пожежах", – зазначила вона.

Микитась та Зеленський

За словами Крюкової, генеральний підрядник проєкту "Укрбудмонтаж" повністю контролюється Микатасем через Андрія Сальника, родича його дружини.

"І незважаючи на те, що Микитась вже підозрюється в мільйонному присвоєнні чужих коштів, кримінальними провадженнями мічений корупціонер, держава спонсує його, перераховуючи гроші на підконтрольні йому структури", – додала журналістка.

За її даними, тільки за січень-квітень "Енергоатом" переказав 55,4 млн грн, які, очевидно, пішли експрезиденту "Укрбуду" на внесення застави, оскільки до субпідрядників гроші не дійшли.

Співорганізатор цієї схеми – Ігор Орлов, перший заступник генерального директора з нових ядерних установок, за вказівкою якого всі гроші перераховуються Микитасю.

"Володимире Олександровичу, а чому про це не показали у вашому фільмі. Ви вже в темі? Чи вже в долі?" – звернулася Крюкова до президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: