Журналістка після інтерв'ю з куратором "вагнерівської" спецоперації заявила про стеження
Журналістка Любов Величко, яка підготувала інтерв'ю про зрив "вагнерівської" спецоперації СБУ, заявила, що її автомобіль переслідували.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Також зазначила, що спробує з'ясувати причину таких дій проти неї.
"Темний Chevrolet Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, незважаючи на купу маневрів і блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) у місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40 у чорній куртці..." – розповіла журналістка.
Вона підкреслила, що як тільки вказаний автомобіль порівнявся з невідомим, то посвітив на водійське сидіння ліхтарем – до того ж не з мобільного телефону, а справжнім.
Пізніше Величко вирішила перевірити номер авто в базі МВС, однак його там не виявилося. Вона нагадала: відповідно до закону, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці – СБУ, Нацполіція тощо в рамках оперативно-розшукових дій. Тому вирішила відправити запити в усі правоохоронні органи з метою дізнатися, кому належить автомобіль, який її переслідував.
"Тому що мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно – з метою залякування", – висловила переконання Величко.
Серед можливих причин таких дій проти неї вона назвала своє нещодавнє інтерв'ю з куратором спецоперації із затриманням найманців ПВК Вагнера.
Зауважимо, що в ньому він заявив про необхідність створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для отримання доступу до матеріалів кримінальної справи "вагнерівців". Із метою безпеки під час розмови обличчя чоловіка було приховано, а його ім'я і посада не називалися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Верховній Раді України вирішили створити тимчасову слідчу комісію у справі скандалу із затриманими в Білорусі "вагнерівцями" і можливої "держзради" глави Офісу президента Андрія Єрмака.
18 серпня в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації.
У Службі безпеки України назвали всі новини на цю тему фейком.
А в Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що спеціальна інформаційна операція під назвою "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.
Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що фейкові дані поширюються, щоб завдати шкоди спецслужбам України.