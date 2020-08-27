Журналістка після інтерв'ю з куратором "вагнерівської" спецоперації заявила про стеження

Журналістка Любов Величко, яка підготувала інтерв'ю про зрив "вагнерівської" спецоперації СБУ, заявила, що її автомобіль переслідували.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Також зазначила, що спробує з'ясувати причину таких дій проти неї.

"Темний Chevrolet Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, незважаючи на купу маневрів і блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) у місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40 у чорній куртці..." – розповіла журналістка.

Вона підкреслила, що як тільки вказаний автомобіль порівнявся з невідомим, то посвітив на водійське сидіння ліхтарем – до того ж не з мобільного телефону, а справжнім.

Скриншот (Facebook Lyubov Velichko)

Пізніше Величко вирішила перевірити номер авто в базі МВС, однак його там не виявилося. Вона нагадала: відповідно до закону, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці – СБУ, Нацполіція тощо в рамках оперативно-розшукових дій. Тому вирішила відправити запити в усі правоохоронні органи з метою дізнатися, кому належить автомобіль, який її переслідував.

"Тому що мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно – з метою залякування", – висловила переконання Величко.

Серед можливих причин таких дій проти неї вона назвала своє нещодавнє інтерв'ю з куратором спецоперації із затриманням найманців ПВК Вагнера.

Зауважимо, що в ньому він заявив про необхідність створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для отримання доступу до матеріалів кримінальної справи "вагнерівців". Із метою безпеки під час розмови обличчя чоловіка було приховано, а його ім'я і посада не називалися.

Скриншот посту (Facebook Lyubov Velichko)

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