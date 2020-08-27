Журналістка після інтерв'ю з куратором "вагнерівської" спецоперації заявила про стеження

Величко заявила, що за її авто стежили. (test.irrp.org.ua)

Журналістка Любов Величко, яка підготувала інтерв'ю про зрив "вагнерівської" спецоперації СБУ, заявила, що її автомобіль переслідували.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Також зазначила, що спробує з'ясувати причину таких дій проти неї.

"Темний Chevrolet Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, незважаючи на купу маневрів і блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) у місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40 у чорній куртці..." – розповіла журналістка.

Вона підкреслила, що як тільки вказаний автомобіль порівнявся з невідомим, то посвітив на водійське сидіння ліхтарем – до того ж не з мобільного телефону, а справжнім.

Скриншот (Facebook Lyubov Velichko)

Пізніше Величко вирішила перевірити номер авто в базі МВС, однак його там не виявилося. Вона нагадала: відповідно до закону, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці – СБУ, Нацполіція тощо в рамках оперативно-розшукових дій. Тому вирішила відправити запити в усі правоохоронні органи з метою дізнатися, кому належить автомобіль, який її переслідував.

"Тому що мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно – з метою залякування", – висловила переконання Величко.

Серед можливих причин таких дій проти неї вона назвала своє нещодавнє інтерв'ю з куратором спецоперації із затриманням найманців ПВК Вагнера.

Зауважимо, що в ньому він заявив про необхідність створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для отримання доступу до матеріалів кримінальної справи "вагнерівців". Із метою безпеки під час розмови обличчя чоловіка було приховано, а його ім'я і посада не називалися.

Скриншот посту (Facebook Lyubov Velichko)

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