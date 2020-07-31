Журналісти з’ясували, як "король доріг" Єрмак порушує правила й уникає штрафів. Відео

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак їздить на автомобілі Mercedes із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.

Це унеможливлює нарахування йому штрафів за порушення правил дорожнього руху, на чому цю автівку неодноразово й помічали. Про це йдеться у розслідуванні "Королі доріг" програми "Схеми: корупція в деталях" від "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Розслідувачі зазначають, що посада Єрмака не належать до таких, якій передбачена державна охорона (а значить, і заходи "шифрування"). Інших же причин використання ним "номерів прикриття" в ОП не повідомили.

Журналісти наводять декілька фактів, коли, пересуваючись на Mercedes з номерами прикриття, керівник Офісу президента порушував правила дорожнього руху. Зокрема, 13 березня вони зафіксували, як це авто виїжджало на смугу руху громадського транспорту в центрі Києва.

Mercedes, яким користується Єрмак, проїхав через подвійну суцільну й повернув на зустрічну смугу

А 15 липня Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав із Офісу президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатися столичного бутика Sanahunt.

За даними "Схем", навесні цей автомобіль мав інші номери, яких теж не було в базі Нацполіції.

"Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться", – йдеться у матеріалі.

Навесні в Mercedes мав інші номери

Водночас в Офісі президента на запитання про те, на яких підставах приватне авто керівника офісу обладнане оперативними чи номерними знаками прикриття, ґрунтовної відповіді не дали.

"В Офісі президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими "номерами прикриття", – відказали там.

Пост журналиста (Facebook Mykhailo Tkach)

Подібне про підстави використання таких номерів Єрмаком озвучили й в Управлінні державної охорони: "управління не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей".

Зауважимо, що посади, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (дає змогу використовувати "номери прикриття"), перелічені у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" – і серед них немає посад керівників Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Єрмак озвучив плани з розроблення законопроєкту, який зробить незаконною публікацію секретних записів розмов українських високопосадовців.