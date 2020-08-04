Журналісти розповіли, як на УЗ позбавляються від неугодних співробітників

Колишній керівник УЗ Євген Кравцов досі може бути причетний до реалізації масштабних корупційних схем на залізниці. При цьому журналісти розкопали багато прикладів того, як співробітники, що заважають безперешкодній роботі схем, були звільнені або звинувачені в "корупції". Про це йдеться у великому розслідуванні, опублікованому на сайті "Знай.ua".

У якості першої жертви "кадрової війни", яку, на думку журналістів, веде з неугодними співробітниками через своїх прихильників у компанії Кравцов, в статті названо директора з інфраструктури Романа Веприцького. Ще нещодавно він розглядався як один із найбільш імовірних претендентів на пост глави правління УЗ, проте після потужної інформаційної кампанії, запущеної, на думку авторів розслідування, з подачі пана Кравцова, Веприцький зняв свою кандидатуру.

У статті наполягають, що однією з причин "цькування" в ЗМІ стало озвучене Веприцький в одному з інтерв'ю пряме звинувачення на адресу Кравцова.

"Шукайте тих, кому вигідно. Групі колишнього керівника УЗ Євгена Кравцова. Його звільнили, але запущені ним процеси досі працюють – по тендерах, нерухомості, кадрових рішеннях і інших корупційних питаннях. Нічого не змінилося. Моя думка однозначна: якщо людину звільнили, неприпустимо, щоб вона продовжувала впливати на процеси, тим більше, в державотворчій стратегічній галузі. Мене повернули в УЗ як директора з інфраструктури, а також в.о. члена правління. Відразу ж пішли пропозиції з приводу хабарів. Я навідріз відмовився. А у відповідь: "Ви не зрозуміли, у нас це в бюджеті закладено, так було завжди". Значить, традиційно існувала система щомісячних платежів, які йдуть конкретним чиновникам УЗ", - цитує Веприцького видання.

За словами журналістів, Веприцький також міг бути серйозною перешкодою для корупційних схем на подачі вагонів і вантажних перевезеннях.

Журналісти також повідомляють про звільнення співробітників Департаменту економічної та інформаційної безпеки, які проводили розслідування щодо озвучених у 2019 році Центром протидії корупції звинувачень у порушенні законодавства про закупівлі на адресу голови тендерного комітету Валерія Шергина. Під його керівництвом і за сприяння директора філії "Центр забезпечення виробництва" Євгена Нікітіна нібито без проведення конкурсних торгів був закуплений газ за ціною, що у 2,5 рази перевищує ринкову. І розслідування це нібито підтвердило, тож Шергін мав був бути звільнений. Залишитися на посаді, на думку журналістів, пану Шергіну допомогла протекція члена наглядової ради Сергія Лещенка, який неодноразово публічно називав його "своїм агентом". А ось ті, хто проводив розслідування, позбулися роботи.

За даними журналістів, керівник безпеки УЗ Володимир Ковтун нібито був звільнений Кравцовим за спроби розібратися зі схемами навколо подачі вантажних вагонів і не дати УЗ програти в суді компанії VR Capital (в розслідуванні йдеться про те, що ця справа – складова корупційної схеми, яка обійшлася держкомпанії у 5 млрд грн). Ця ж історія, а точніше – спроби допомогти УЗ виграти суд і зберегти гроші, за даними журналістів, коштували посади і заступниці начальника юридичного департаменту Тамарі Титорук.

Також журналісти наполягають на тому, що керівник Департаменту економічної безпеки Олег Назарук був звільнений не через участь у корупційних схемах, а навпаки – через спроби розібратися з тим, як проводяться закупівлі в УЗ, зокрема, закупівлі газу. З такої ж причини, на думку журналістів, з посади був звільнений ще один з керівників "безпеки" - Артем Олійник.

Під приводом участі в шантажі вантажовідправників і зборі з них "данини", як повідомляється в розслідуванні, нібито був звільнений В'ячеслав Єрьомін. Звільненню передували кілька неприємних публікацій про нього в ЗМІ. Автори розслідування впевнені, що ці публікації були замовними, а реальних фактів, які доводять причетність Єрьоміна до шантажу – немає, на відміну від фактів, які нібито вказують на причетність до цієї схеми ставлеників Кравцова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що журналісти одного з українських видань провели розслідування, присвячене корупції на УЗ і можливу причетність до функціонування корупційних схем екс-глави правління компанії Євгена Кравцова.