Журналісти порахували, скільки Путін ''вкрав'' грошей у росіян на Кримський міст

Будівництво Керченського моста обійшлося Росії в майже 228 млрд рублів (3,66 млрд доларів за середнім курсом від початку реалізації проекту).

Як відзначили в сюжеті "Крим. Реалії", це по 44 долари, тобто майже 3 тисячі рублів або 1 220 гривень, із кожного працездатного (83 млн 220 тисяч) жителя РФ.

При цьому якість робіт, які контролює особисто президент країни-агресора Володимир Путін, сумнівна, що визнали навіть самі будівельники.

Скрін відео "Крим. Реалії"

Відзначимо, віце-президент асоціації "Мости України" Петро Коваль розповів про руйнівні прорахунки окупантів.

За його словами, надійності побудованого окупантами Кримського моста загрожують три фактори, серед яких головний — розміщення споруди на стику тектонічних плит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України продовжує фіксувати зміщення опор Кримського моста, що ставить під загрозу життя людей.

На думку глави міністерства з питань тимчасово окупованих територій України, окупанти досі не вирішили проблему швидкого обмерзання конструкцій моста.