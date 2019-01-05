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Журналісти порахували, скільки Путін ''вкрав'' грошей у росіян на Кримський міст

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Будівництво Керченського моста обійшлося Росії в майже 228 млрд рублів (3,66 млрд доларів за середнім курсом від початку реалізації проекту).

Як відзначили в сюжеті "Крим. Реалії", це по 44 долари, тобто майже 3 тисячі рублів або 1 220 гривень, із кожного працездатного (83 млн 220 тисяч) жителя РФ.

При цьому якість робіт, які контролює особисто президент країни-агресора Володимир Путін, сумнівна, що визнали навіть самі будівельники.

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Журналісти порахували, скільки Путін ''вкрав'' грошей у росіян на Кримський міст

Скрін відео "Крим. Реалії"

Відзначимо, віце-президент асоціації "Мости України" Петро Коваль розповів про руйнівні прорахунки окупантів.

За його словами, надійності побудованого окупантами Кримського моста загрожують три фактори, серед яких головний — розміщення споруди на стику тектонічних плит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України продовжує фіксувати зміщення опор Кримського моста, що ставить під загрозу життя людей.

На думку глави міністерства з питань тимчасово окупованих територій України, окупанти досі не вирішили проблему швидкого обмерзання конструкцій моста.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Кримський містРосія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Вот в чем проблема хахлы эти деньги в кридит берут под 10% . А Россия мосты строит. Хахлы у вас долгов более 75% ВПП . Хахлы завидуют захлядской завестю
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ах, как каклосми негодуют! Как пендостанское радио-сволота за россиян переживает! И правда. Нет, чтобы как все нормальные демократические страны (не будем тыкать пальцем), брать взаймы у МВФ, а деньги разворовывать, они мосты строят. И ведь не один мост. Их за год по стране целую кучу построили. Это сколько же денег у россиян отняли! А ведь ещё и дороги строят, гады! А школ сколько, детсадов! Да это же песдец просто!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Р.S. А у нас в посёлке тротуаров новых везде понастроили. И амфальт новый на половине улиц! Это же страшно подумать, сколько они денег у меня отняли!
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