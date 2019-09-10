Журналіст вказав на хитрість Кремля на скандальних виборах у Криму

Росія, за допомогою проведення незаконних виборів у окупованому Криму, дізналася, на скільки збільшилися чисельність населення на півострові.

На таку хитрість Кремля вказав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter і опублікував дані регіональних комісій.

"Завдяки цьому стало відомо, скільки росіян понаїхало на півострів із 2014 року. Населення збільшили вже на 200 тисяч. Потім розповідатимуть, що Крим не можна повертати Україні, бо ці "корінні росіяни кримчани "проти", – написав він.

Вибори у Севастополі скріншот відео

Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 г



Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против pic.twitter.com/1k7EORqKCU — Денис Казанський (@den_kazansky) September 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео, як в окупованому Криму на виборчій дільниці пролунав гімн України.

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