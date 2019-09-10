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10 вересня • оновлено в 22:43
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/ Розслідування

Журналіст вказав на хитрість Кремля на скандальних виборах у Криму

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Росія, за допомогою проведення незаконних виборів у окупованому Криму, дізналася, на скільки збільшилися чисельність населення на півострові.

На таку хитрість Кремля вказав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter і опублікував дані регіональних комісій.

"Завдяки цьому стало відомо, скільки росіян понаїхало на півострів із 2014 року. Населення збільшили вже на 200 тисяч. Потім розповідатимуть, що Крим не можна повертати Україні, бо ці "корінні росіяни кримчани "проти", – написав він.

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Вибори у Севастополі

Вибори у Севастополі

скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео, як в окупованому Криму на виборчій дільниці пролунав гімн України.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Крым не молоток, чтобы его взять и отдать. Крым это прежде всего крымчане, которые ясно высказались по поводу своей принадлежности в 2014 году.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никто никому ничего "потом" не будет рассказывать. Крым - Россия. Точка.
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Карпов Стас
Карпов Стас
О лживых высказавыниях... В 1983 году радио "Свобода" Заявило, что в подмосковном городе произошла драка между солдатами СА и учениками из-за того, что солдаты "заняли под казарму школу, и детям негде учиться...". А я то жил в этом городе и помню, что детям построили новую школу, а старую отдали военным. А драка была из-за бл@дей
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