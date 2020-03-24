Журналіст розкрив "аферу" з поставками масок з України до Барселони. Фото і відео

Експорт масок з України до Іспанії здійснював громадянин Китаю, а закуповувалися вони за заниженою ціною.

При реальній ціні на момент закупівлі у 20-25 грн, маски були продані всього за 1,2 грн за штуку. Про це повідомив журналіст Євген Плінський. Він опублікував на своєму YouTube-каналі розслідування, в якому детально описав схему продажу протиепідемічних товарів (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Хто купив маски

За словами журналіста, експорт масок з України до Іспанії здійснював громадянин Китаю Лі Чан І, який є співзасновником громадської організації "Китайська діаспора в Україні" та китайського благодійного фонду.

Євген Плінський / YouTube

Він відправив 204 тисячі масок вартістю 15,3 тисячі доларів. Одержувачем значиться іспанська компанія Wasabilabs, яка схожа на фіктивного одержувача. Офіційно в Барселоні вона займається продажем і одягу та головних уборів. В її штаті працює лише дві особи.

Відправку масок Чан здійснював як приватна особа. У телефонній розмові з журналістом він розповів, що китайський уряд доручив йому допомогти знайти маски для його країни. А придбав їх він у приватного підприємця.

Плінський зазначив, що маски за ціною 1,23 грн йому продав "ФОП Юрій Пилипенко".

За словами Лі Чан І, їх повинні були доставити в Китай через Іспанію, тому що рейсів з України до Китаю на той момент нібито вже не було.

Журналіст заявив, що йому вдалося поспілкуватися з перевізниками і з'ясувати, що навіть при відсутності прямих польотів з України в Китай шлях через Барселону неможливий.

"Іспанія лежить на узбіччі світової логістики, а з України в Китай чотири основні шляхи: через Казахстан, Стамбул, Польщу і Катар. Барселони тут і близько немає, але маски полетіли на адресу фірми, яка схожа на фіктивну", – розповів він.

Журналіст припустив, що маски залишилися в Барселоні, незважаючи на заяви Лі, що вони потрапили в Китай.

вартість масок

За словами Плінського, вартість масок для Китаю склав 1,23 грн, в той час як для української лікарні виробник продавав їх по 60 гривень.

Євген Плінський / YouTube

Незважаючи на те, що продавці масок нібито вказані різні "ФОП Пилипенко" для китайців, і "НВП Бук" для лікарні, насправді це одна і та ж структура, запевняє Плінський. "Бук юа" і "НВП Бук" належать Олексію Козунь, а Юрій Пилипенко є офіційно директором "НВП Бук".

Євген Плінський/ YouTube

"У цій компанії є відкриті фіктивні ФОПи для ухилення від сплати податків і здійснення чорних безподаткових продажів, одним з таких ФОПів і є директор компанії Юрій Пилипенко, який через себе здійснив безподаткову продаж 200 тисяч масок китайцеві Лі ... оптимізувати багатотисячні продаж через ФОП – це по -Наша. Обумовили з китайцем мінімально можливу ціну, перевели її на рахунок ФОПа, а за решту Лі розрахувався кешем, з якого ніхто не платив податки ", – припустив Плінський.

За його словами, реальна вартість маски на той період становила близько 20-25 гривень. Партія в 200 тисяч коштувала від 4 до 5 мільйонів гривень, але за документами вона обійшлася всього в 250 тисяч гривень.

Чи могла митниця не випускати маски з країни?

Журналіст підкреслив, що Київська митниця була зобов'язана під будь-яким приводом не випускати маски, навіть не дивлячись на відсутність офіційної заборони, хоча негласна заборона вже місяць як був.

Він привів у приклад лист від РНБО тодішньому прем'єру Олексію Гончаруку, яке було відправлено в січні, з вимогою ввести заборону на експорт протиепідемічних товарів, в тому числі масок.

Євген Плінський / YouTube

Також журналіст зазначив, що Гончарук оприлюднив документ, в якому він давав розпорядження, в тому числі голові Державної митної служби Нефьодова, опрацювати таку заборону ще в лютому 2020 року.

Євген Плінський / YouTube

Євген Плінський / YouTube

"Це означає, що весь експорт медичних товарів після появи цих документів переходить в режим ручного управління. Кожна відправка, незважаючи на всю її легальність, зобов'язана проходити через кабінет Нефьодова і його особисте схвалення", – підкреслив Плінський.

Наслідки

Тим часом, київська прокуратура відкрила кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 КК) за фактом можливої причетності митників до незаконного експорту медичних масок в Іспанію.

Предметом розслідування стала занижена вартість поставок товару.

"23 березня 2020 на одному з Інтернет ресурсів була викладена інформація про обставини поставки за кордон двох партій медичних масок, виготовлених в Україні. Як зазначається, поставка зазначеного товару була здійснена за заниженою вартістю для ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці", – відзначили в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що вивезення партії українських респіраторів в Іспанію був законним і здійснений до заборони на експорт медобладнання і ліків.

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