Журналіст показав докази російської агресії на Донбасі. Фото

Журналіст Юрій Бутусов показав осколок від снаряда, який, швидше за все, був випущений з російської 122-мм гаубиці по позиціях Збройних сил України.

Відповідне фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Журналіст уточнив, що йдеться про обстріл Торецька 3 липня.

Осколок може належати снаряду 122-мм гаубиці Facebook Юрія Бутусова

"Осколок, швидше за все, від снаряда російської 122 мм гаубиці, випущений вчора по наших позиціях в районі Торецька. Ще був тепленький, коли знайшли."Перемир'я" на фронті таке кожен день, гучне, російські "партнери" всіляко демонструють бажання вивести війська і добитися миру ось такими ось обстрілами", – написав Бутусов.

Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в районі Торецька Донецької області 3 липня відбулися бої між збройними формування Росії і українськими військовослужбовцями. За даними Бутусова, противник випустив по позиціях ЗСУ близько 40 снарядів, в тому числі з важкого озброєння. В результаті обстрілу загинула місцева мешканка.