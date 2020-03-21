Журналіст назвав можливого вбивцю Старицького: замішана дружина Кожари

Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України Леоніда Кожари сліди продуктів пострілу. Саме в будинку цієї подружньої пари відбулося загадкове вбивство колишнього голови правління каналу "Інтер" Сергія Старицького.

На своїй сторінці у Facebook Казанський зазначив, що через місяць з дня вбивства Старицького ні Кожарі, ні його дружині Марині Козерод так і не було оголошено про підозру.

"Давно вже проведені слідчі експерименти. За шістьома з них вже є висновки, а підозри все немає. Вбито людину, але ніхто не затриманий. За моїми даними, за тими висновками експертиз, що вже є, було встановлено, що на одязі Козерод є сліди продуктів пострілу. У покійного Старицького таких слідів не було. Також один з поліцейських, який одразу прибув на місце злочину, розповів, що Леонід Кожара намагався взяти вбивство на себе, але Козерод заборонила йому це робити", – пише журналіст.

Вбивство Сергія Старицького

За словами Казанського, ці свідчення є в матеріалах справи, проте правоохоронці все одно нікому не вручають підозру.

"До речі, дружина Кожари вже має судимість. 16 червня 2016 року Марина Козерод була засуджена вироком Печерського райсуду Києва за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України за крадіжку сукні в магазині "Зара", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.

Загиблим виявився Сергій Старицький. З'ясувалося, що Кожара і його гість під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Стрілянина трапилася під час застілля. Одна з його учасниць Марина Козерод повідомила, що компанія випивала з 15:00.

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