"Д*па та г*вно!" Опубліковано запис прослушки у справі щодо бронежилетів для ЗСУ

Державно бюро розслідувань опублікувало запис розмов чиновників Міноборони, пов'язаних із закупівлею за завищеними цінами неякісних бронежилетів для військових.

Пресслужба ДБР повідомляє, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, взяли продукцію у виробника.

"Готуйся, якого... ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів", — лунала фраза у розмові військових, відповідальних за закупівлю бронежилетів та іншого речового майна для ЗСУ.

Технолог виробництва знала про погану якість металу, про що і повідомила чиновнику в Міноборони: "Знайшли необроблений метал. Ну, чесне слово, — гівно". При цьому технолог наголосила, що бронежилети для армії не годяться: "д*па, кустарна робота".

На відео також демонструються лабораторні випробування вилучених у ході слідчих дій бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту.

"Для остаточних висновків про невідповідність закупленого речового майна призначений комплекс експертиз. Проте вже за попередніми даними дії чиновників завдали збитків державі у сумі близько 100 млн гривень. Крім того, тривають слідчі дії з вилученими документами", — додали у Бюро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

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