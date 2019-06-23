Зарізали та втопили: в Києві знайшли тіло зниклої 9-річної дитини

У Києві, біля озера Вирлиця, знайшли тіло дев'ятирічного Захара Черевка, який зник 22 червня. За попередньою інформацією, хлопчика вбили.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Кіев.Оперативний". "За попередньою інформацію, його було жорстоко вбито. Наразі на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Як повідоміли на сторінці "Вартові еспресо" в Facebook, за попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім втопили. Також в мережі опублікували першу фотографію з місця трагедії.

Раніше стало відомо, що Захар вийшов з дому близько 20:00 і не повернувся. Його рідні , повідомили, що хлопчик пішов брати інтерв'ю у перехожих біля будинку.

Українці бурхливо відреагували на тривожну новину. Користувачі закликали владу ввести найсуворіше покарання за злочини проти дітей (смертну кару). Кияни також звернулися до правоохоронців з вимогою посилити контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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