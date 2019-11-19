Жорстоко познущався: у справі чиновника-шкуродера трапився новий поворот

Поліція перекваліфікувала справу хмельницького чиновника, який волочив 1,5 кілометра за машиною прив'язану собаку.

Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі за поводження з твариною з особливою жорстокістю. Про це повідомили в прес-службі Націполіціі в Хмельницькій області.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України" Жорстоке поводження з тваринами "за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувальний гак і волочив за автомобілем", – повідомили правоохоронці.

"Про факт знущання над твариною в Красилівський відділ поліції повідомили свідки події, які рухалися по цій же дорозі поблизу села Кузьмін. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення", – додали в поліції.

Тварина після надання меддопомоги було передано волонтерам. Тепер слідчі з'ясовують мотиви, які спонукали чоловіка до жорстокого вчинку.

Спочатку чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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