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/ Розслідування

Жорстоко катували: на Житомирщині знайшли труп ворога Пашинського

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26 липня поблизу села Липляни Малинського району Житомирської області виявлено тіло убитого 23-річного жителя Коростеня Іллі Обіхода на прізвисько "Француз".

Як повідомляє "Страна", чоловік пов'язаний з передвиборчою кампанією по мажоритарному округу в Коростені, за яким балотувався скандальний народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський.

Відзначається, що Ілля Обіход зник 28 червня після того, як допоміг супротивникам Пашинського підібрати клонів-однофамільців – Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.

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Однак обидва однофамільця зняли свої кандидатури 26 червня без пояснення причин. За інформацією видання, з обома нібито "жорстко" поспілкувалися люди з охорони Сергія Пашинського.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

Ліга.нет

Знайомі Іллі Обіхода також заявили "Стране" про свої підозри з приводу його зникнення – у них були побоювання, що "Француза" вбили люди, які працюють на Сергія Пашинського.

За даними джерел в поліції Житомирської області, тіло Іллі Обіхода знайдено в лісопосадці – воно було присипане землею.

Перед смертю хлопця явно катували – тіло роздягненого майже догола, зламана щелепа. На голову чоловіка вбивці натягнули пластиковий мішок.

За попередньою інформацією, "Француз" був убитий пострілом в спину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1, ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Сергій Пашинський вже відреагував на інформацію.

"Не знаю, хто такий "Француз" – ніколи з ним не перетинався. Все викладене в матеріалі, це не більше, ніж фантазія пані Крюкової (заст. головного радактор "Страны" – Ред.). Я прошу керівника Національної поліції Сергія Князєва взяти розслідування цього злочину під свій контроль, і як можна швидше дати суспільству відповіді щодо обставин цього вбивства", написав Пашинський у себе в Facebook.

Відзначимо, що "фронтовик" Сергій Пашинський все ж програв на виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 22 липня, з Києва до Житомирської області направили вертоліт зі спецназом на виборчий округ №64, де програв Пашинський. Це було пов'язано з "аналізом оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій".

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Особа
Сергій Пашинський
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
еблецо у кекса ,просит топора..фу б.дь,иррационально вызывает ненависть и презрение.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нэзабаром Сравні, тупое ничтожество - ты мерзкий плагиатор! Фу, тварь помойная! Шавка тупорылая - ты, быдлo, мои слова слово в слово долго будешь тут повторять? Скот расейский! Фу, мразь паРРашная!
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Hecke Josef
Hecke Josef
Пашинский конечно..ещё тот "фрукт",но там что-то "портнойтиз панамы" по поводу трупов комментировал.Нотот бригады янека и портного не один а горы трупов.Поэтому портнойтдолжен закрыть свою варежку и радоваться,что у него пока что все "в шоколаде".
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Вовненко Петр
Вовненко Петр
Hecke Josef, переведи что написал на русский или на украинский .
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Вот сво-лочь ! А следователь которого он "просит" небось ручной ? А что Югик молчит, сбором вещей занят ?
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